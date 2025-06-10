第一次看房要注意啥？美資深房仲教你5招破解「表面裝潢陷阱」

購屋者應警惕「表面翻修」所隱藏的潛在風險，避免落入陷阱。房屋出售示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕當你已經決定從網路上看看房源的階段，進階到實際走訪物件的狀況，那接下來該怎麼辦？從業10多年的美國房地產經紀人布爾（Dana Bull）提醒，購屋者應警惕「表面翻修」所隱藏的潛在風險，避免落入陷阱。

《CNBC》報導，布爾指出，許多屋主為了快速出售房產，常進行低成本、快速的表面翻新，例如刷上新油漆、換裝家電與簡單佈置，令物件外觀煥然一新，但實際上卻可能未進行任何結構性改善。

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布爾說：「在房地產業界上，會稱呼這類房子是『豬身上抹口紅』，而她更喜歡說『老鼠屁股上灑亮粉』。」這意思是金玉其外敗絮其中，對於不夠老練的購屋者來說，這些「表面功夫」很容易讓人上當。布爾警告，如果一間房子一眼看上去就很驚艷，就更應該深入挖掘背後的真相。

布爾建議，購屋者應該在意的是實質改善，而不是表面修修補補，要特別注意廚房和浴室，這2個區域最容易看出破綻。找找看是否有前任屋主自己動手修繕的痕跡，像是油漆邊界粗糙、磁磚沒對齊、櫥櫃裝歪、沒有裝設漏電斷路器插座，而她個人最討厭的是矽利康封邊做得很隨便。

此外，也要務必檢查前任屋主是否有申請施工許可，布爾警告，未申報的工程可能在日後轉售或申請保險理賠時造成問題，甚至被要求拆除並重新施工，代價相當高昂。

布爾分享，她會從5個地方來判斷這間房子適不適合購買，首先是「外部結構狀況」，包括外牆、窗戶、屋頂、煙囪、圍牆與景觀設施，這些都是高維修成本的項目。第2個則是「基礎設施壽命」，如暖通空調（HVAC）、電力、水管和化糞池等系統的維修紀錄與年限。

第3項則是「實際走過土地界線」，如有沒有看到鄰居的設施越界？或是房子本身就壓在線上？釐清共用車道、地下管線等設施的使用歸屬，這些最好在交易前就搞清楚。

第4點是「附屬空間維護狀況」，布爾認為，從地下室、車庫、儲藏間等附加空間，可以看出屋主對房子的維護用心程度。因為這些地方通常是裝潢最後才考慮的地方，如果連地下室都整理得一塵不染，往往表示屋主對整棟房子都相當有責任感。

最後是要注意「房屋是否有漏水或排水不良跡象」，要注意天花板和牆面是否有水漬，有沒有霉味，地下室是不是有積水痕跡，也可以走到屋外看看地形坡度，看看排水是否順暢等。

布爾強調，要買下一間好房子，並不是看房屋有多時髦，或是有多適合發 IG 限時動態，而是它是否真正經得起時間考驗、被好好維護過。她透露，自己最喜歡的房子往往不是那些最新翻修、最時尚的房子，而是那些由前任屋主認真照顧的房子，這才是最佳選擇：一個結構扎實、你能按照自己喜好去改造的家。

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