晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 房產資訊

第一次看房要注意啥？美資深房仲教你5招破解「表面裝潢陷阱」

2025/06/10 11:12

購屋者應警惕「表面翻修」所隱藏的潛在風險，避免落入陷阱。房屋出售示意圖。（彭博）購屋者應警惕「表面翻修」所隱藏的潛在風險，避免落入陷阱。房屋出售示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕當你已經決定從網路上看看房源的階段，進階到實際走訪物件的狀況，那接下來該怎麼辦？從業10多年的美國房地產經紀人布爾（Dana Bull）提醒，購屋者應警惕「表面翻修」所隱藏的潛在風險，避免落入陷阱。

《CNBC》報導，布爾指出，許多屋主為了快速出售房產，常進行低成本、快速的表面翻新，例如刷上新油漆、換裝家電與簡單佈置，令物件外觀煥然一新，但實際上卻可能未進行任何結構性改善。

布爾說：「在房地產業界上，會稱呼這類房子是『豬身上抹口紅』，而她更喜歡說『老鼠屁股上灑亮粉』。」這意思是金玉其外敗絮其中，對於不夠老練的購屋者來說，這些「表面功夫」很容易讓人上當。布爾警告，如果一間房子一眼看上去就很驚艷，就更應該深入挖掘背後的真相。

布爾建議，購屋者應該在意的是實質改善，而不是表面修修補補，要特別注意廚房和浴室，這2個區域最容易看出破綻。找找看是否有前任屋主自己動手修繕的痕跡，像是油漆邊界粗糙、磁磚沒對齊、櫥櫃裝歪、沒有裝設漏電斷路器插座，而她個人最討厭的是矽利康封邊做得很隨便。

此外，也要務必檢查前任屋主是否有申請施工許可，布爾警告，未申報的工程可能在日後轉售或申請保險理賠時造成問題，甚至被要求拆除並重新施工，代價相當高昂。

布爾分享，她會從5個地方來判斷這間房子適不適合購買，首先是「外部結構狀況」，包括外牆、窗戶、屋頂、煙囪、圍牆與景觀設施，這些都是高維修成本的項目。第2個則是「基礎設施壽命」，如暖通空調（HVAC）、電力、水管和化糞池等系統的維修紀錄與年限。

第3項則是「實際走過土地界線」，如有沒有看到鄰居的設施越界？或是房子本身就壓在線上？釐清共用車道、地下管線等設施的使用歸屬，這些最好在交易前就搞清楚。

第4點是「附屬空間維護狀況」，布爾認為，從地下室、車庫、儲藏間等附加空間，可以看出屋主對房子的維護用心程度。因為這些地方通常是裝潢最後才考慮的地方，如果連地下室都整理得一塵不染，往往表示屋主對整棟房子都相當有責任感。

最後是要注意「房屋是否有漏水或排水不良跡象」，要注意天花板和牆面是否有水漬，有沒有霉味，地下室是不是有積水痕跡，也可以走到屋外看看地形坡度，看看排水是否順暢等。

布爾強調，要買下一間好房子，並不是看房屋有多時髦，或是有多適合發 IG 限時動態，而是它是否真正經得起時間考驗、被好好維護過。她透露，自己最喜歡的房子往往不是那些最新翻修、最時尚的房子，而是那些由前任屋主認真照顧的房子，這才是最佳選擇：一個結構扎實、你能按照自己喜好去改造的家。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財