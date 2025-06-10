投資人關注美中貿易談判 美股大多收漲、台積電ADR漲0.9％

美國投資人密切關注美中貿易談判，美股主要指數9日大多收漲，僅道瓊指數微跌。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國投資人密切關注美中貿易談判，同時市場觀望重要經濟數據，美國華爾街股市主要指數9日大多收漲，僅道瓊指數微跌。

綜合媒體報導，美中高層官員在英國倫敦展開新一輪貿易協商，美方官員會後態度樂觀，認為協商進展頗豐，未來在貿易談判中將圍繞技術與稀土等議題進行討論。

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焦點個股方面，台積電ADR上漲0.9%，收在207美元；亞馬遜上漲1.60％、Alphabet上漲1.51％、蘋果9日舉行「WWDC 2025」開發者大會，不過其發展並未讓投資人留下深刻印象，9日股價下跌1.2％。美國晶片大廠高通（Qualcomm）9日同意以24億美元（約新台幣718億元）收購英國同業Alphawave Semi，收盤股價大漲4.13%。

道瓊工業指數微跌1.11點，收42761.76點。

標準普爾指數微漲5.52點或0.09%，收6005.88點。

那斯達克指數小升61.29點或0.31%，收19591.24點。

費城半導體指數勁揚98.61點或1.96%，收5136.66點。

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