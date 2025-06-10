美中倫敦談判登場 華爾街日報：川普授權放寬對中出口管制

美中新一輪經貿磋商9日在倫敦登場，美方代表為財政部長貝森特（左），中方代表為國務院副總理何立峰（右）。（法新社）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國與中國的新一輪經貿磋商9日在英國倫敦的蘭卡斯特宮（Lancaster House）登場，試圖就5月在日內瓦達成的初步協議繼續談判。華爾街日報引述知情人士報導，美國總統川普已授權財政部長貝森特（Scott Bessent）領導的團隊，就近來對中國出口各類技術與其他產品的管制予以放寬。

據報導，這是一項嶄新的策略，凸顯中國針對稀土的出口管制對美國產業造成的衝擊。華府艾金．崗波律師事務所（Akin Gump）出口管制專家沃爾夫（Kevin Wolf）指出，「從歷史上來看，出口管制從未被用來充當貿易談判的籌碼」，「這在過去沒有先例。」

請繼續往下閱讀...

知情人士指出，美國近期的出口管制涵蓋可供中國用於生產自製商用飛機的噴射引擎及相關零件，中國企業製造晶片所需的軟體，以及對塑膠製造極為重要的天然氣成分之一乙烷等產品。這些管制措施從未由美國政府正式對外宣布。

中國官方媒體將這輪磋商稱為「中美經貿磋商機制首次會議」，中方談判代表為國務院副總理何立峰，美方代表則為貝森特、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）及貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。

美中談判代表5月在瑞士日內瓦達成關稅戰休兵90天的初步協議，但近幾週以來，雙方的爭端已從關稅戰，升級為全球供應鏈關鍵商品的出口管制。美方指責中國在履行承諾方面行動緩慢，尤其是在稀土運輸方面。

中國持續限制稀土礦物出口，擾亂美國製造商的供應鏈。做為回應，美國就晶片設計軟體對中國實施管制，禁止美國企業使用中國科技巨擘華為的人工智慧（AI）晶片，並暫停向中國出口部分用於噴射引擎的零件和軟體。此外，川普政府還警告，將撤銷部分中國留學生的簽證。

本輪磋商登場前，川普5日與中國國家主席習近平直接通話。這是川普1月20日正式就職以來，首次與習近平直接互動。紐約時報報導，華府智庫「史汀生中心」中國項目主任孫韻指出，中國認為可以利用這類「元首外交」管道，向川普直接傳遞訊息：「管住你的鷹派」，「不要讓你的內閣成員或團隊肆意推動那些瘋狂的想法。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法