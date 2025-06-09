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匯損拖累 中信金子公司台壽5月虧28.29億元

2025/06/09 22:05

中信金今日公告5月自結獲利，子公司台灣人壽受匯損拖累，單月虧損達28.29億元。（業者提供）中信金今日公告5月自結獲利，子公司台灣人壽受匯損拖累，單月虧損達28.29億元。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕5月新台幣強勢升值，拖累壽險業者的獲利表現，中信金（2891）今日公告5月自結獲利，子公司台灣人壽單月虧損達28.29億元，使母公司中信金5月單月稅後盈餘僅21.15億元，較去年同期大減6成；累計前5月合併稅後盈餘246.76億元、年減21%，EPS　1.27元。

中信金控指出，影響5月獲利表現衰退的原因，在於子公司台灣人壽受美元大幅貶值影響，5月份稅後淨損28.29億元，累計前5月稅後獲利14.48億元，較去年同期的111.36億元，衰退高達87%。

不過，子公司中國信託銀行獲利仍續創新高。5月份稅後獲利50.49億元，仍較4月份成長13%，主要因今年放款業績較去年同期成長10%，且外幣資金成本下降使淨利差上升，同時財富管理業務在5月份市場回穩後，相關收入較前（4）月成長10%。累計中信銀行前5月稅後獲利229.42億元，較去（2024）年同期成長23%，續創歷年同期新高。

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