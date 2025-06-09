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選拔台灣青年人才！SEMI攜手產業發起「半導體新銳獎」

2025/06/09 22:13

選拔台灣青年人才，SEMI攜手產業發起「半導體新銳獎」。示意圖。（路透）選拔台灣青年人才，SEMI攜手產業發起「半導體新銳獎」。示意圖。（路透）

〔記者洪友芳／新竹報導〕國際半導體產業協會（SEMI）攜手台灣產業界與學界，共同發起《SEMI半導體新銳獎（SEMI 20 Under 40 Awards）》。SEMI表示，此獎項不僅為表彰個人，更為台灣半導體打造一個挖掘、培育與連結關鍵人才的長期機制，為產業發展注入前行的動能。

SEMI表示，半導體新銳獎獎項聚焦於40歲以下，也就是在半導體產業中展現實踐力與成就的青年新銳，從創新能力、領導潛力、技術專業到產業貢獻四大面向進行評選。除了專注於技術創新與專利實績的候選人，也歡迎來自行銷、業務、產品管理等非技術領域的青年實踐者踴躍參與，展現多元人才在半導體產業中的關鍵價值。

得獎者將於2025年9月SEMICON Taiwan國際半導體展接受表揚，除了獲得具國際公信力的產業肯定，也將透過 SEMI 平台參與技術論壇、人才社群與跨域合作項目，拓展專業能見度與產業連結。

SEMI邀請產業界夥伴積極參與提名，企業主管、團隊導師或是同儕夥伴，皆可推薦具潛力與貢獻的年輕實踐者參與遴選。獎項報名截止日為2025年6月30 日，凡1985年1月1日後出生，具備半導體相關工作經驗滿一年，並目前於台灣地區任職者，皆符合提名資格。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，在全球半導體產業面臨技術重組與供應鏈重塑的關鍵變局中，人才已成為決定產業競爭格局的核心戰略資源。產業競爭的關鍵，不再只是技術領先，更在於是否能夠吸引並培育下一代具備實戰能力與創新視野的人才。

他指出，台灣產業界首度共同推動《SEMI 半導體新銳獎》，是對青年人才的肯定，更是一項從產業需求出發、長期部署關鍵人才的策略布局。

曹世綸說，本屆評審團由來自台積電、聯發科、日月光及半導體供應鏈等14家領導企業高階主管，攜手多所台灣半導體學院院長共同組成，橫跨半導體設計、製造、封裝、設備等供應鏈重要環節。陣容不僅強化遴選的代表性與專業性，更象徵整個產業對青年人才的共同期盼與長遠承諾。

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