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世界先進5月營收35.5億元 呈現雙減

2025/06/09 21:41

世界先進5月營收35.5億元。（記者洪友芳攝）世界先進5月營收35.5億元。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠世界先進（5347）今公布5月合併營收為新台幣35.5億元，月減3.38%、年減約0.56%，為近四個月以來新低；今年前5月營收為新台幣191.74億元，年增15.57%。

世界先進先前法說會展望第二季營運，預估晶圓出貨量將季增約3%到5%，產品平均銷售價格將季增0%到2%之間，維持小幅成長，訂單能見度也看到第三季將續成長，但新台幣升值衝擊毛利率將下滑到27%至29%之間，將再回落到30%以下。

世界先進估第二季毛利率中位數為28%，較上季達30.1%下滑2.1個百分點，匯率以新台幣兌美元匯率30.9為假設基準，新台幣升值1%，對公司毛利率影響為0.5個百分點，加上調薪、夏季電價上漲等成本上揚，影響毛利率下滑。

世界先進並指出，對等關稅政策使市場短期面臨高度不確定，部分客戶晶圓需求因預期經濟成長可能趨緩持保守觀望，但也有部分客戶為關稅成本增加考量而提前拉貨。目前訂單能見度約三個月左右，預期第二季的產能利用率將增加中個位數百分點，約在75到80%之間，第三季將又會比第二季成長，第四季待觀察。

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