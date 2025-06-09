建通5月營收年月雙減 新絕緣插頭拚中國市佔

建通指出，中國新規要求插頭帶電插銷需加裝絕緣護套，公司積極推廣新品，預計第3季可望明顯提升中國絕緣端子市佔率。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕端子廠建通（2460）5月營收達2.49億元，月減8.6%、年減23.1%；今年前5個月累計營收為12.17億元，年增1.2%。管理層指出，中國新規要求插頭帶電插銷需加裝絕緣護套，公司對此持續積極推廣新品、拓展銷路，並垂直整合越南廠產能，預計第3季可望明顯提升中國絕緣端子市佔率，在當地供應鏈重組過程中搶得先機。

建通表示，5月營收呈現月減與年減，主因為中國五一連假壓縮工作天數，加上美規產品受到關稅政策衝擊，導致當月下單與出貨動能同步趨緩。客戶為消化手中庫存轉趨觀望，進一步影響公司約10%至20%營收；另受新台幣升值影響，人民幣收入折算後也減少5%至6%，導致業績未如預期。

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儘管地緣政治變數仍高，建通觀察客戶庫存水位已逐漸探底，一旦關稅政策明朗，後續有望帶動急單拉貨潮。公司今年仍以端子與高導電銅材應用製品為主力，雖然中國端子市場殺價激烈、壓抑接單動能，但建通在插頭新安規產品方面具備設備與專利優勢，競爭力仍具看點。

此外，建通位於高雄路竹廠的「特殊新型銅材」近期也展現穩健成長，出貨量穩定增加，包括細精銅桿、匯流與散熱銅排、異型材等高導電產品，已接獲多家日本客戶洽詢，有望逐季放量出貨，挹注中長期營運動能。

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