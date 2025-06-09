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不只買銀行 街口胡亦嘉砸4.08億買下京城證券

2025/06/09 21:09

街口支付創辦人、街口金融科技董事長胡亦嘉砸4.08億元，擬買下京城證券100%股權。（記者李靚慧攝）街口支付創辦人、街口金融科技董事長胡亦嘉砸4.08億元，擬買下京城證券100%股權。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕街口支付創辦人、街口金融科技董事長胡亦嘉，在持股瑞興銀行近10%股權後，再砸4.08億元，擬買下京城證券100%股權。京城銀（2809）今（9）日召開董事會，決議以每股17.77元的價格，將京城證券售予街口網路金融科技公司。據了解，胡亦嘉不但出價最高，也保障員工3年工作權，充分展現「誠意」。

京城銀行即將併入永豐金（2890），本月26日是該行最後一次舉行股東常會，規模較小的證券子公司，目前仍有52名員工，以及台北、嘉義2個據點，因未在永豐金的合併範圍內，因此京城銀在與主管機關溝通後，決定出售找尋買家。

京城銀指出，在釋出出售訊息後，的確有數個買家表達意願，董事會最終選擇「街口網路金融科技」，除了「價高者得」，還需比較員工權益等附加條件，整體而言，「街口網路金融科技」充分展現誠意，且街口旗下並無證券團隊，未來將可助其拓展證券業務，董事會因此同意出售。

根據公告，京城銀將以每股17.77元，總價4億871萬7000元，出售京城證券100%持股予「街口網路金融科技」，依據京城證券2025年5月自結財報的帳面價值4億2539萬9758元計算，此次處分需認列1668萬元損失，並須取得經濟部投資審議司核准。

據了解，「街口網路金融科技」接手京城證券，如同投資瑞興銀行，均是胡亦嘉的個人決策，若未來獲得主管機關同意，「街口網路金融科技」將持有瑞興銀近10%股權及一家小規模券商，加上街口原有的投信業務及電支龍頭地位，預料將在金融理財業務有更大的發揮空間。

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