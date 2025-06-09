仁寶5月營收寫9年新低 金寶力抗逆風年月雙增

金寶5月營收力抗匯率逆風、年月雙增，今年前5個月累計營收創下歷年同期新高紀錄。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕代工大廠仁寶（2324）受到新台幣升值衝擊，5月營收創9年低點，今年前5個月累計業績同步創下8年同期低谷，同集團金寶（2312）5月營收力抗匯率逆風、年月雙增，今年前5個月累計營收創下歷年同期新高紀錄。

仁寶5月營收576.25億元，月減7.5%、年減25.4%，今年前5個月營收累計為3190.21億元、年減9.91%；5月PC出貨240萬台，月增9.09%、年減17.24%。

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仁寶看好今年除了伺服器業績年增雙位數百分比，AI PC的營收比重也會持續從既有的26%向上成長，公司對於下半年市場仍持審慎樂觀態度，並密切關注全球經濟不穩定及消費信心變化，合併參考市調機構做出的預測報告。

金寶（2312）5月營收134.45億元，月增7%、年增0.9%，今年前5個月營收累計為679.62億元、年增13.73%；管理層看好今年整體AI伺服器訂單動能優於預期，泰國為既有客戶擴單，墨西哥則為新增客戶投產。依市場需求逐步升級至模組與整機供應，目前與客戶間的訂單採「12至13個月滾動預測制」，已著手規劃2026年上半年業務。

金寶今年股東會後，由集團總裁許勝雄獨子許介立接掌董座職務，將發展重心轉向資料中心全方位解決方案，從伺服器、機櫃等硬體產品延伸至建置與維運服務。包括著手組建跨國聯盟團隊，整合硬體製造、軟體部署、工程建置與後續維護，逐步走出傳統代工框架，目標提升自身在價值鏈當中的定位。

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