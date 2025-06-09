全家超商5月合併營收93.7億元 年增6％

全家（5903）便利商店公佈5月合併營收為93.7億元。（全家提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全家（5903）便利商店今天公佈5月合併營收為93.7億元，去年同期成長6%；累計1~5月合併營收共434.3億元，較去年同期成長2.9%。

全家表示，5月整體業績穩健向上，主要動能來自於店數增長、泛鮮食、一般商品皆成長，並掌握溫升及節慶商機，端午周邊預購業績年增近3成。

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隨著夏季來臨，夏季指數型商品表現強勁，冰品業績受惠於國際特色新品與線上線下聯促加乘下，年增近4成；啤酒品類推出「世界啤酒節」主題企劃，搭配多款新品，業績年增超過3成5，其他消暑型冷藏飲料、酷繽沙等，也隨溫度升高熱銷。

泛鮮食表現穩健，運用品牌跨界聯名策略，攜手韓國最大連鎖炸雞品牌 bb.q CHICKEN端出多款韓味熟食、現調冰飲，成功帶動熟食區與Let's Tea茶飲銷售年增超過1成。因應夏季清爽飲食需求，uno pasta夏季限定冷義大利麵系列強勢回歸，搭配整體涼麵優惠，助攻相關品類同步成長。

展望6月，高溫商機掌握為營運重點，將以多元化新品、話題行銷操作、端午連假活動推進銷售動能，並發揮OMO整合優勢全力搶攻「618購物節」電商大促檔期，持續推升營收成長，截至5月31日止，全家便利商店總店數達4356家。

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