幸運兒花109元買放大鏡 中200萬統一發票大獎

消費者花了109元在金玉堂文具批發廣場新營門市買放大鏡，中了200萬元大獎，南區國稅局新營分局分局長楊政芬前往該營業門市張貼紅榜慶賀。（南區國稅局新營分局提供）

〔記者王涵平／台南報導〕統一發票114年3-4月（期）特獎獎落金玉堂文具批發廣場新營門市，消費者花了109元購買放大鏡，中了200萬元大獎，南區國稅局新營分局分局長楊政芬前往該營業門市張貼紅榜慶賀。

南區國稅局新營分局表示，中獎幸運兒只花了109元，並使用載具儲存雲端發票且自動對獎。國稅局再次提醒民眾消費時，多使用載具儲存發票，好處多多，不僅環保、自動對獎功能，又可以對統一發票一般獎項，也可對雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎245萬組等獎項，中獎機會多更多。

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南區國稅局新營分局呼籲，為避免發票遺失或未對獎，民眾只要設定領獎帳戶，獎金還會自動匯入，不僅能省下千分之4印花稅，也不需要特地至指定機構領獎，省時、節稅又便利。

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