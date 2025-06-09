晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

幸運兒花109元買放大鏡 中200萬統一發票大獎

2025/06/09 20:45

消費者花了109元在金玉堂文具批發廣場新營門市買放大鏡，中了200萬元大獎，南區國稅局新營分局分局長楊政芬前往該營業門市張貼紅榜慶賀。（南區國稅局新營分局提供）消費者花了109元在金玉堂文具批發廣場新營門市買放大鏡，中了200萬元大獎，南區國稅局新營分局分局長楊政芬前往該營業門市張貼紅榜慶賀。（南區國稅局新營分局提供）

〔記者王涵平／台南報導〕統一發票114年3-4月（期）特獎獎落金玉堂文具批發廣場新營門市，消費者花了109元購買放大鏡，中了200萬元大獎，南區國稅局新營分局分局長楊政芬前往該營業門市張貼紅榜慶賀。

南區國稅局新營分局表示，中獎幸運兒只花了109元，並使用載具儲存雲端發票且自動對獎。國稅局再次提醒民眾消費時，多使用載具儲存發票，好處多多，不僅環保、自動對獎功能，又可以對統一發票一般獎項，也可對雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎245萬組等獎項，中獎機會多更多。

南區國稅局新營分局呼籲，為避免發票遺失或未對獎，民眾只要設定領獎帳戶，獎金還會自動匯入，不僅能省下千分之4印花稅，也不需要特地至指定機構領獎，省時、節稅又便利。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財