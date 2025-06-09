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瓦城5月營收5.45億元 創歷年同期新高

2025/06/09 20:27

瓦城泰統5月營收創歷年同期新高。（瓦城泰統提供）瓦城泰統5月營收創歷年同期新高。（瓦城泰統提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕瓦城泰統（2729）今天公布5月營收達5.45億元，較去年同期成長7.34%，創歷年同期新高；累計1~5月合併營收達25.8億元，較去年同期成長3.34%。

瓦城泰統表示，5月營收成長主要受惠於母親節、端午節雙節慶商機，針對母親節聚餐需求，集團除推出新菜與適合不同人數的套餐組合外，今年也特別攜手國際保養品牌Kiehl's契爾氏跨界合作，成功引起話題並帶動來客成長。

同時瞄準端午節送禮需求，歷年熱銷的端午粽禮盒則挾4款經典風味回歸，透過wa10 APP、瓦城商城及門市通路共3大管道齊力推動，挹注營收成長。

展望6月及下半年，瓦城泰統將持續推動多品牌佈局與精準展店策略，擴大全台市場影響力，泰式炒河粉品牌「BOBO」6月將插旗大江購物中心，正式進軍桃園市場，搶攻家庭與年輕族群。

同棟「大心」門市亦將以全新形象改裝回歸，進一步提升據點營運效能，隨著多品牌策略穩健落實、門店經營持續優化，集團將積極掌握內需回溫與暑期旺季商機，強化成長動能。

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