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搶攻汽車三膜百億商機 3M打造隔熱膜、保護膜、改色膜產品線

2025/06/09 20:31

美商3M打造三膜合一產品線，佈局汽車隔熱膜、保護膜、改色膜市場。（記者楊雅民攝）美商3M打造三膜合一產品線，佈局汽車隔熱膜、保護膜、改色膜市場。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕搶攻台灣一年高達40~45萬輛新車及售後貼膜商機，美商3M打造三膜合一產品線，佈局汽車隔熱膜、保護膜、改色膜市場，滿足車主車窗隔熱、車漆保護、車身改色的需求。

美商3M台灣子公司商業品牌與交通產品事業部行銷總監張瑞松表示，台灣1年新車銷售量約45萬輛，99%會貼隔熱紙，僅部份租賃車不會貼。

以每輛汽車全車車窗加前擋玻璃貼隔熱紙，平均費用約落在1萬元至3萬元間，估計1年商機達50~100億元，佈局汽車膜料市場，3M訴求是目前唯一同時生產製造隔熱膜、保護膜、改色膜三膜合一整合方案的品牌。

產品線從高隔熱、高透光的汽車隔熱膜，到具備抗碎石衝擊、自體修復功能、疏水抗污特性的車漆保護膜，再到提供上百種花色與紋理選擇的車身改色膜，三膜合一全線到位。

3M極透奈米仿生汽車隔熱紙採用奈米仿生多層光學膜設計，具備高透光、高隔熱雙重優勢，產品最高可阻隔 99% 紅外線，接近中午最熱時，隔熱效果增加18%，不含金屬不擋訊號。

3M車漆保護膜則瞄準豪華車市場，日常跳石小刮擦，或面對氣候及極端天氣變化，可有效抵禦損傷；未來將在台灣推出結合車漆保護膜與改色膜功能的「車漆保護改色膜」（改色犀牛皮），貼一次同時滿足車漆保護與愛車改色的雙重效果。

3M車身改色膜參考奢華豪車品牌原廠車色持續推出新花色，提供超過百種顏色與紋理變化，包含高亮、亮面、緞面、霧面、碳纖維、髮絲金屬紋、珍珠光澤、變色龍效果等多元風格。

3M並針對授權施工商進行專業的技術認證，車主在3M原廠授權施工店家完工後需領取3M售後保固卡，汽車隔熱紙享5年保固；車漆保護膜高光150 / 100系列享5年保固，高光/消光200系列7年保固；車身改色膜：垂直面（前後保桿、車門、葉子板） 5年保固。

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