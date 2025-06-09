女股神伍德：若只能投資1檔股票 毫不猶豫選「它」

方舟投資（Ark Invest）創辦人伍德（Cathie Wood），力挺特斯拉。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，擁有「女股神」稱號、方舟投資（Ark Invest）創辦人伍德（Cathie Wood）表示，如果只被允許選一檔股票投資，她會毫不猶豫選擇特斯拉（Tesla）。

《商業內幕》報導，伍德在接受投資人巴特利特（Steven Bartlett）的Podcast《The Diary Of A CEO》訪問時說，如果只能投資一家公司，她會選特斯拉。

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她說，「你想想看，特斯拉是三大創新平台的交會點，包含機器人、儲能以及人工智慧」，這不僅止於無人計程車，還有更遠大的計畫，包括人型機器人。伍德稱，我們當初估出2600美元的目標價時，根本沒把人型機器人算進去，「我們就是單純認為這是一家值得投資的企業」。

2024年6月，伍德的投資公司-方舟投資對特斯拉設定了每股2600美元的目標價。她在3月接受訪問時表示，自己仍堅持這個預測，並預估特斯拉的股價會在5年內達到這個水準。

伍德對巴特利特表示，馬斯克領導下的Optimus人型機器人項目，將為特斯拉帶來飛躍的生產力，並開創全新的營收來源。馬斯克上個月接受CNBC訪問時曾說，到2030年特斯拉每年將生產100萬台Optimus。

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