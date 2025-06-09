晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

女股神伍德：若只能投資1檔股票 毫不猶豫選「它」

2025/06/09 19:33

方舟投資（Ark Invest）創辦人伍德（Cathie Wood），力挺特斯拉。（資料照，路透）方舟投資（Ark Invest）創辦人伍德（Cathie Wood），力挺特斯拉。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，擁有「女股神」稱號、方舟投資（Ark Invest）創辦人伍德（Cathie Wood）表示，如果只被允許選一檔股票投資，她會毫不猶豫選擇特斯拉（Tesla）。

《商業內幕》報導，伍德在接受投資人巴特利特（Steven Bartlett）的Podcast《The Diary Of A CEO》訪問時說，如果只能投資一家公司，她會選特斯拉。

她說，「你想想看，特斯拉是三大創新平台的交會點，包含機器人、儲能以及人工智慧」，這不僅止於無人計程車，還有更遠大的計畫，包括人型機器人。伍德稱，我們當初估出2600美元的目標價時，根本沒把人型機器人算進去，「我們就是單純認為這是一家值得投資的企業」。

2024年6月，伍德的投資公司-方舟投資對特斯拉設定了每股2600美元的目標價。她在3月接受訪問時表示，自己仍堅持這個預測，並預估特斯拉的股價會在5年內達到這個水準。

伍德對巴特利特表示，馬斯克領導下的Optimus人型機器人項目，將為特斯拉帶來飛躍的生產力，並開創全新的營收來源。馬斯克上個月接受CNBC訪問時曾說，到2030年特斯拉每年將生產100萬台Optimus。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財