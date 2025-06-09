會員掃描資料由中國系統商處理？好市多：爆料不實

好市多（COSTCO）自4月1日起在入口處設置會員卡掃描機，今天有網友爆料，照片等個資是由「中國系統商處理」。台灣好市多表示，爆料內容不實，將保留法律追訴權。（好市多提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕好市多（COSTCO）自4月1日起在入口處設置會員卡掃描機，會員以實體卡或電子會員卡掃描條碼即可進入。今天有網友爆料，照片等個資是由「中國系統商處理」，台灣好市多表示，爆料內容不實，好市多並未採用外部系統商所提供的資料管理程式，針對不實說法，好市多將保留法律追訴權。

今年4月1日，台灣好市多跟進美國總部指示，在入口處設置會員卡掃描機，會員須攜帶實體卡或電子會員卡掃描條碼才能入場，此項做法是全球統一執行，以維護會員權益。

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好市多表示，會員卡掃描機僅為輔助員工辨認會員卡是否有效及是否為持卡會員本人，消息公告後，不少會員網友肯定支持，希望可以終結「試吃部隊」的現象。

今天卻有網友爆料指出，「人臉辨識用中國系統就是很危險！大家注意好市多更換中國新系統，要求會員重新拍照！」並在留言處宣稱詢問賣場人員由哪一個國家處理會員個資，賣場人員告知系統由「美國設計，中國系統商處理」。

台灣好市多澄清，目前會員卡掃描機使用的相關系統皆由好市多自行開發與維護，所拍攝的相片亦儲存於總公司的機房主機，並未採用外部系統商所提供的資料管理程式，也沒有採用人臉辨識系統。

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