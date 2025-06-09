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台法創研合作徵案開跑 經部補助經費最高50％

2025/06/09 19:20

經濟部今公告「台法創新研發合作補助計畫」徵案，聚焦智慧科技、太空產業等。（資料照）經濟部今公告「台法創新研發合作補助計畫」徵案，聚焦智慧科技、太空產業等。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕繼上月21日簽署台法「產業創新研發合作備忘錄」後，經濟部今公告「台法創新研發合作補助計畫」徵案，聚焦智慧科技、太空產業、智慧製造、材料與生物科技、綠能科技等領域，推動兩國產業進行雙贏研發合作，補助比例最高為總經費50%，受理申請時間今（9）日起至今年10月30日。

針對補助經費來源，經濟部說明，這次徵案是首次整合產業發展署「產業升級創新平台輔導計畫」及產業技術司「A+企業創新研發淬鍊計畫」資源支持，我方以研發經費補助，法方則由法國公共投資銀行（BPI ）以企業貸款的方式共同徵案。

經濟部表示，我國擁有充沛的ICT技術與完整的半導體產業鏈，產業靈活性高，且擅於建立具成本效益的OEM/ODM研製能力，而法國在AI、衛星、材料及綠能基礎建設等領域具全球競爭優勢。

經濟部說明，國內廠商可依提案計畫內容的技術成熟度等級（TRL）進行分流申請，TRL 4-7向技術司A+計畫提出申請，TRL 8-9向產發署產創平台計畫申請。

徵案重點領域涵蓋太空產業（如衛星與通訊技術）、智慧科技（如半導體、人工智慧、電信技術）、智慧製造、材料與生物科技、綠能科技，計畫期程上限為3年，雙方均通過審查時，我方將補助國內廠商經費，比例最高不超過計畫總經費50%。

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