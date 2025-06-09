晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

借用IDF執行任務落地爆胎 漢翔對相關人員進行懲處

2025/06/09 18:18

借用IDF執行任務落地爆胎 漢翔對相關人員進行懲處針對漢翔今年5月23日發生借用空軍的IDF單座機（機號1451）執行任務，在返回台中清泉崗基地，落地後滑行發生爆胎事件，漢翔已對相關人員進行懲處。（圖取自官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕關於市場傳出，漢翔今年5月23日發生借用空軍的IDF單座機（機號1451）執行任務，在返回台中清泉崗基地，落地後滑行發生爆胎事件，卡在軍民共用的跑道無法動彈，30分鐘後才排除，導致軍機與民航機起降都受影響一事，漢翔坦承，因漢翔人員未執行落地檢查，飛行員未遵守紀律減速所導致，已全面檢討，並對相關人員進行懲處。

漢翔表示，5月23日事件是漢翔人員操作不當與未落實安檢工作，致使飛機爆胎，已在事件發生後，立刻進行專案調查，隨後召開全面檢討會議，對相關人員進行懲處，也再次嚴格要求所有工作人員務必嚴謹遵守技令與操作規範，以確保全體同仁的工作安全。對於當日事故所造成的影響及不便，漢翔向各界表達深深的歉意。

漢翔進一步說，有關滑行道因重型民航機輾壓，造成級配脫落形成多處破損坑洞，且產生尖銳碎石之路面受損部份，已協請民航局於6月3日鋪設完成改善完畢，爾後會持續加強檢查鋪設，以消弭損壞風險。

漢翔說，虛心接受各界的建議與指導，未來嚴加規範人員的工作紀律，務必將人為因素造成之事故發生機率降至最低。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財