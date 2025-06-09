借用IDF執行任務落地爆胎 漢翔對相關人員進行懲處

針對漢翔今年5月23日發生借用空軍的IDF單座機（機號1451）執行任務，在返回台中清泉崗基地，落地後滑行發生爆胎事件，漢翔已對相關人員進行懲處。（圖取自官網）



〔記者王憶紅／台北報導〕關於市場傳出，漢翔今年5月23日發生借用空軍的IDF單座機（機號1451）執行任務，在返回台中清泉崗基地，落地後滑行發生爆胎事件，卡在軍民共用的跑道無法動彈，30分鐘後才排除，導致軍機與民航機起降都受影響一事，漢翔坦承，因漢翔人員未執行落地檢查，飛行員未遵守紀律減速所導致，已全面檢討，並對相關人員進行懲處。

漢翔表示，5月23日事件是漢翔人員操作不當與未落實安檢工作，致使飛機爆胎，已在事件發生後，立刻進行專案調查，隨後召開全面檢討會議，對相關人員進行懲處，也再次嚴格要求所有工作人員務必嚴謹遵守技令與操作規範，以確保全體同仁的工作安全。對於當日事故所造成的影響及不便，漢翔向各界表達深深的歉意。

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漢翔進一步說，有關滑行道因重型民航機輾壓，造成級配脫落形成多處破損坑洞，且產生尖銳碎石之路面受損部份，已協請民航局於6月3日鋪設完成改善完畢，爾後會持續加強檢查鋪設，以消弭損壞風險。

漢翔說，虛心接受各界的建議與指導，未來嚴加規範人員的工作紀律，務必將人為因素造成之事故發生機率降至最低。

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