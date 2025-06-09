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義隆電ADAS訂單捷報頻傳 挹注營收效益擴大

2025/06/09 18:24

義隆電董事長葉儀晧看好ADAS業務成長後市。（記者卓怡君攝）義隆電董事長葉儀晧看好ADAS業務成長後市。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠義隆電（2458）跨入車用電子市場，ADAS（先進駕駛輔助系統）產品陸續傳來捷報，義隆電表示，今年取得多家客戶訂單，兩年來累計已有近六款量產車採用，挹注營收效益逐步加大，後續多家車廠持續接單中。

義隆電表示，ADAS產品搭載自主研發的AI模型及影像辨識、線控演算法整合在1 TOPS Edge AI SOC平台，可以有效辨識車輛週邊障礙物、同時其路況預測技術以即時偵測車道偏移與潛在風險，提供更具智慧化的輔助駕駛體驗，成為少數國內採用自有技術並量產應用於商用車輛的IC設計公司。

義隆電指出，公司同步推進具備自動變換車道（Auto Lane Change）功能的車型開發，預計未來配合政府淨零碳排政策推動，將有助於車廠開發平台提升駕駛輔助系統。至於電動物流車智能化與安全係數提升等級的應用，也與國內車廠展開進一步的合作，預計今年下半年完成整合測試，加大拓展ADAS技術的應用範圍。

義隆電強調持續秉持「技術創新驅動成長」的核心策略，深耕AI研發，擴大產品應用與合作版圖，攜手全球夥伴打造下一世代智慧終端生態。

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