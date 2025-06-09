麥味登聯名史努比發威 揚秦5月營收創單月歷史新高

揚秦國際企業5月自結合併營收2.63億元。 （記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以經營麥味登早午餐聞名的揚秦國際企業（2755）今天公布5月自結合併營收2.63億元，較4月2.36億元成長11.44%，較去年同期2.07億元成長27.17%，創單月歷史新高。

累計1~5月合併營收達11.82億元，較去年同期9.75億元成長達21.24%，創同期歷史新高紀錄。

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揚秦國際總經理林麗玲表示，5月營收創單月歷史新高主要受惠於「麥味登」與「炸雞大獅」加盟體系雙引擎帶動下，營運規模持續擴大。

此外，麥味登在5月新推出的高纖優蛋白健康取向的「豆皮蛋餅」，加上與國際知名經典漫畫史努比的品牌聯名活動，雙雙帶動了門市的來客數與客單價，也帶動了品牌的網路聲量與討論度。

林麗玲表示，麥味登推出的史努比聯名週邊商品自6月初開始透過APP開放會員進行預購，預購首日即引發搶購潮，會員優先預購數量已搶購一空，門市限定配額則將於6月18日開始販售，預期將會帶動新一波熱賣，門市營收可望持續成長。

截至目前，「麥味登」總店數919家，「炸雞大獅」海內外店數129家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數6家，「涮金鍋」店數4家。

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