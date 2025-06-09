市場觀望中美貿易談判進展 台股收紅、新台幣小幅走貶

新台幣小幅走貶。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市場樂觀期待美中第二輪貿易會談，台股收紅，惟新台幣兌美元匯率結束連2紅，今日收在29.948元、貶1.7分，總成交量僅12.615億美元，市場觀望氣氛濃厚。

台股今天隨國際股市上漲129.63點，收在21790.29點，三大法人外資合計買超35.42億元。其中，外資仍賣超，不過賣超金額僅0.69億元。

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匯銀人士指出，美國上週非農新增就業以及薪資數字不錯，激勵美股、美債殖利率雙雙上升，對美元帶來支撐，惟美元攻高動能不足，今日亞洲盤，由99高位滑落至98，主要亞幣走勢也是漲跌互見。

新台幣早盤先是反應美元走勢，開盤貶2.9分，以29.96元開出，最低觸及29.97元，午後台幣貶幅收斂，整體波動幅度不大，大致仍在現有的區間內進行整理。

觀察主要亞幣，跟據央行統計，美元指數小漲0.02%，韓元勁揚0.45%、新幣小升0.06%、人民幣小升0.02%，但日圓貶值0.16%、台幣小貶0.06%。

匯銀人士認為，目前市場關注焦點都在第二輪貿易談判是否有新的進展，一但有正面結果，可能提振股市表現並進一步支撐美元。不過，美國初領失業救濟金申請已連續兩週增加，顯示勞動市場仍存變數。本週即將公布的美國消費者物價指數（CPI）備受矚目，將牽動市場對聯準會利率政策的預期。

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