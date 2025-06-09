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台股今年「軟趴趴」 下跌5.4％

2025/06/09 18:09

台股今年以來表現不如港股。（資料照／記者王孟倫攝）台股今年以來表現不如港股。（資料照／記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據投顧最新統計，今年截至6月9日為止，香港恆生指數漲幅已經超過20%，也就是所謂「牛市」；反觀台股卻軟趴趴，今年以來下跌5.4%，落後香港、韓國股市一大截。不過，投信機構表示，台股後市仍不看淡，建議拉回擇優布局，可留意跌深、具利基題材的中小股。

統計顯示，今年以來，截至6月9日為止，整個亞洲股市表現最耀眼是香港股市，累計漲幅高達20.55%，為居亞洲第一名；表現第二是韓國，累計漲幅19.02%。對此，外資分析師表示，由於李在明當選總統，讓韓國長達數月的權力真空結束，消除政治不確定性，助長韓股漲幅。

其他亞洲市場表現，包括：新加坡今年以來也上漲4.07%、上海綜合指數小漲1.43%、印尼小漲0.47%；至於日本股市則下跌4.57%、台灣下跌5.40%、馬來西亞跌7.42%以及泰國下跌18.99%。　

相較香港或韓國，台灣股市至今仍是「吊車尾」，表現堪稱是失靈或失常．讓許多分析師感到意外。

對此，台新台灣中小基金經理人沈建宏表示，輝達（NVIDIA）再拿全球市值最高寶座及台積電展望樂觀，加上美中關係和緩，川普與習近平再度通話，激勵台股震盪走高。

沈建宏指出，後市大盤關注的焦點有四，其一，在90天緩衝期內，各國與美國的貿易談判進度與內容；第二是FED對未來降息態度是否轉變；第三則是企業財報與法說展望；第四為美國後市宣布對半導體課徵專項稅的實施方式與課稅幅度。

沈建宏指出，整體來看，雖然美國總統川普政策不確定風險仍高，且FED仍在觀察政策不確定下對經濟與通膨的影響，對2025年是否降息以及幅度仍不鬆口，但考量融資下滑，且預期今年上市櫃公司獲利成長可期，台股後市仍不看淡，建議拉回仍應擇優布局，可留意跌深、具利基題材的中小股反彈機會。

台新投信看好的類股，包括：AI供應鏈受惠股如軟體、資安、邊緣計算、AI推理；高股息殖利率族群；光通訊供應鏈；關鍵零組件；半導體上游材料；低軌道衛星；機器人供應鏈；航空族群等。

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