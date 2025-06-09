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兩樣情！台灣對美出口激增快9成 中國對美出口慘崩34.6％

2025/06/09 18:34

台灣5月對美出口年增達87.4%，中國對美出口則呈現大暴跌。示意圖。（法新社）台灣5月對美出口年增達87.4%，中國對美出口則呈現大暴跌。示意圖。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到川普關稅重擊，中國對美國出口持續惡化，今年5月中國對美出口較去年同期暴跌34.6%，連續兩個月大幅放緩，創下自2020年2月疫情初期以來最大降幅。反觀台灣對美出口搶搶滾，今年5月對美出口達155.2億美元，年增達87.4%，改寫單月新高，台灣及中國受到川普關稅的影響大相逕庭。

中國5月出口額年增4.8％，略低於市場預期的5％，更較4月增幅8.1％顯著放緩；5月進口額則年減3.4％，降幅較上月擴大3.2個百分點，表明中國內需持續低迷，貿易順差則為1032.2億美元。

從5月單月數據來看，5月中國對美國出口大幅放緩，年減34.6%，降幅較4月擴大13.5個百分點，創下自2020年2月疫情初期以來最大降幅。自美進口亦下降18.2％，造成中國對美貿易順差縮水41.55％，僅約180億美元。

反觀台灣5月出口數據則相當亮眼，財政部9日公布5月出口517.4億美元、創歷年單月新高，年增38.6%、連續19個月成長。

主要市場中，5月對美國出口155.2億美元、年增87.4%，雙雙改寫單月最高，且對美國出口比重升至30%，不僅再度超過中國及香港，且為1992年9月以來首度重返「3字頭」，前5月美中出口占比差距為25年來最小。

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