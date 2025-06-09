外資狂食00919、0056「6新2舊」豆腐！國泰金連揮11刀，股價逆漲逾2%（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週一（9日）上漲129點，指數離21800點僅一步之隔，而外資也從賣超136億元，縮小到只小賣0.69億元，雖外資僅小賣，但卻狂吃00919與0056「6新2舊」豆腐，其中又以00919新兵國泰金最慘，已遭外資連11砍，然國泰金在投信力挺下，股價不跌反漲，今終場上漲2.11%，收67.7元，成交量維持在16.56萬張之上。

外資今賣超前10大中，除了新光金與群創2檔不是00919與0056的成份股，其餘皆是，而外資主要提款對象，又以00919新兵國泰金、富邦金與陽明為主，全砍入前3大，而0056的新兵只有台新金與寶成被吃豆腐。

請繼續往下閱讀...

至於前10大賣超個股，依序為國泰金（2882）7萬9513張、富邦金（2881）4萬6162張、陽明（2609）3萬5255張、群創（3481）2萬1686張、台新金（2887）1萬3760張、聯電（2303）9474張、中信金（2891）9012張、大同（2371）8425張、寶成（9904）7604張、新光金（2888）6383張。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法