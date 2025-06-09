晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

外資狂食00919、0056「6新2舊」豆腐！國泰金連揮11刀 股價逆漲逾2％

2025/06/09 16:47

外資狂食00919、0056「6新2舊」豆腐！國泰金連揮11刀，股價逆漲逾2%（業者提供）外資狂食00919、0056「6新2舊」豆腐！國泰金連揮11刀，股價逆漲逾2%（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週一（9日）上漲129點，指數離21800點僅一步之隔，而外資也從賣超136億元，縮小到只小賣0.69億元，雖外資僅小賣，但卻狂吃00919與0056「6新2舊」豆腐，其中又以00919新兵國泰金最慘，已遭外資連11砍，然國泰金在投信力挺下，股價不跌反漲，今終場上漲2.11%，收67.7元，成交量維持在16.56萬張之上。

外資今賣超前10大中，除了新光金與群創2檔不是00919與0056的成份股，其餘皆是，而外資主要提款對象，又以00919新兵國泰金、富邦金與陽明為主，全砍入前3大，而0056的新兵只有台新金與寶成被吃豆腐。

至於前10大賣超個股，依序為國泰金（2882）7萬9513張、富邦金（2881）4萬6162張、陽明（2609）3萬5255張、群創（3481）2萬1686張、台新金（2887）1萬3760張、聯電（2303）9474張、中信金（2891）9012張、大同（2371）8425張、寶成（9904）7604張、新光金（2888）6383張。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財