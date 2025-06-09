超車中港！5月對美出口占比重返3成 近33年新高

5月對美國出口155.2億美元、年增87.4%，雙雙改寫單月最高。（中央社資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布5月出口517.4億美元、創歷年單月新高，年增38.6%、連續19個月成長。主要市場中，5月對美國出口155.2億美元、年增87.4%，雙雙改寫單月最高，且對美國出口比重升至30%，不僅再度超過中國及香港，且為1992年9月以來首度重返「3字頭」，前5月美中出口占比差距為20年來最小。

根據統計，5月出口517.4億美元，月增6.3%、年增38.6%；前5月出口2299.6億美元、年增24.3%。5月進口391.3億美元，月減5.6%、年增25%；前5月進口1865.1億美元、年增21.4%。出、進口相抵，5月出超126.2億美元、創歷年單月新高，年增65.9億美元；前5月出超434.5億美元、年增120.4億美元。

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財政部表示，由於AI等新興科技應用需求熱度不減，加上客戶端於美國對等關稅緩衝期內順勢加大拉貨力道，推升5月出口至517.4億美元，首度站上500億美元；進口391.3億美元、年增25%，主因AI產業鏈國際分工與出口引申需求活絡，以及資本設備購置維持強勁。

5大市場中，5月對美國出口155.2億美元、年增率87.4%，雙雙改寫單月最高紀錄，主因對美國資通產品出口猛爆式成長；對東協出口亦增52.3%，銷往兩地的資通產品增加均逾1倍；對日本、中國與香港各增17.5%、16.6%，僅對歐洲減0.6%。

累計1至5月，對美國、東協出口各年增43.1%、32%，占總出口上升至26.8%、20.3%，分創近32年及歷年同期新高，對中港出口年增12.6%，占比降至28.1%、為近24年同期低點。

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