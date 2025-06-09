天能綠電明日登錄興櫃 每股80元

綠電新兵報到，天能綠電明日登錄興櫃。圖為總經理唐亞聖。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕綠電需求持續增溫，雲豹能源（6869）旗下天能綠電（7842）宣布6月10日將以每股80元登錄興櫃，雲豹能源董事長暨天能綠電董事長廖福生表示，天能綠電是集團整合再生能源價值鏈的重要推手，也是台灣綠電交易市場先行者。

天能綠電2021年成立，打造整合快速與彈性兼具的綠電媒合平台，並與日月光、美光、Gogoro、玉山金控等國內外知名企業建立長期合作，展現高度信賴與國際接軌實力。天能綠電去年全年營收10.24億元、年增率338%，稅後淨利0.25億元，每股稅後盈餘（EPS）5.57元；2025年首季營收3.86億元，年增率70%，稅後淨利0.13億元、EPS 0.92元。

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根據能源署月報，天能綠電以7285萬度交易量穩居民營售電業第一，轉供據點逾500處，穩坐「綠電交易王」；而天能綠電內部預估，2025年轉供度數更由原預估3.3億度上調至4.3億度、增幅逾30%，反映企業綠電轉型需求強勁，成為資本市場矚目焦點。

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