中鋼旗下中聯資締結第二次團體協約 強化鼓勵生育及女性員工照護

中聯資與工會締結第二次團體協約，強化鼓勵生育及照護女性員工。（中聯資提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中鋼團旗下中聯資源公司（簡稱：中聯資）與企業工會今（9）日簽署第二次團體協約，值得一提的是，協約強化鼓勵推動生育及女性員工照護政策，包括產假從56天增至60天等，優於現行勞動法令。

簽約儀式在中鋼集團總部大樓舉行，由中聯資董事長林宏達與企業工會理事長張振裕代表簽署，高市府勞工局局長江健興擔任見證人，中鋼董事長黃建智、高雄市產業總工會理事長林順基及中鋼企業工會理事長陳春生等人出席觀禮。

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林宏達致詞時表示，中聯資和企業工會2022年首次締結團體協約後，雙方秉持勞資雙贏的理念，凝聚出平衡企業營運與照顧員工的協約內容，順利簽署第二次團體協約，為公司營運發展打下厚實基礎。

張振裕指出，第二次團體協約的簽署，代表員工權益不但再度獲得具體保障，也讓公司與工會的夥伴關係更加緊密。

中聯資與企業工會第二次團體協約，共歷經7次協商會議，協約內容特別呼應政府鼓勵推動生育及強化女性同仁照護的政策，例如員工的「產假」從56天增加至60天、「陪產檢及陪產假」從7天增加至8天、「婚假」自8天增加至9天，以及「主婚假」由1天增加至2天，均優於現行勞動相關法令。

江健興說，中聯資展現企業善盡社會責任及重視員工權益的具體行動，也為高雄打造勞資和諧城市，樹立起優良典範。

中聯資員工共有278名，其中女性23名，占比為8.27%。

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