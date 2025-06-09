神基力抗匯率逆風 5月營收創同期新高

神基控股5月營收32.12億元。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕神基控股（3005）遭遇新台幣升值逆風，5月營收32.12億元，月減2.3%，不過相較於去年5月成長13.8%，並且創下歷年同期新高，今年前5個月營收累計為160.53億元、年增9.91%，寫下歷年同期新猷；管理層看好強固型電腦受惠於AI新應用與美歐需求持續釋放，2025年營收將年增8%至12%，力拚整體營運再登新高峰。

神基目前對於營運展望維持5月16日法說會看法，包括旗下強固型電腦、結構件與基電能源等3大事業皆具成長潛力，未來幾季在公共事業、公務安全與礦業等應用帶動下，整體出貨將持續增溫。特別是AI強固型電腦換機潮方興未艾，美國公共事業、公安單位等需求強勁，帶動新產品放量。

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AI強固型產品方面，神基主力產品B360採用輝達（NVIDIA）獨立顯卡，訂價較傳統機型高10%，顯示AI新技術的導入之下，已成為公司未來營運的新成長契機。此外，機構件也受惠於商用筆電殼體需求回溫，加上越南廠訂單高於預期，今年成長可期，公司總營業額已連續12年上升，今年仍將維持向上趨勢。

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