全球掀起小額貨幣退場潮 央行：壹元硬幣仍有需求不會停發

央行強調，壹元硬幣仍有需求不會停發。（翻拍央行臉書專頁）

〔記者陳梅英／台北報導〕在全球現金使用量下降、數位支付盛行，以及硬幣製造成本高漲等多重因素下，許多國家近年紛紛廢除小額硬幣。繼瑞典、英國、澳洲、紐西蘭與加拿大之後，美國財政部也於今年5月22日宣布，將於明年初停止發行1美分（penny）硬幣。台灣央行表示，目前新台幣壹元硬幣製造成本雖已高於面額，考量民眾仍有使用需求，暫無廢止計畫，並呼籲民眾支持「硬幣再流通計畫」，促進市面流通、降低不必要鑄造與儲存成本。

央行今日於臉書粉絲專案揭露美國與多國廢除小額硬幣的緣由。央行指出，目前美元流通硬幣共有六種面額，包括1美分、5美分（nickel）、10美分（dime）、25美分（quarter）、50美分（half dollar）與1美元（dollar）。雖然1美分硬幣停止發行後仍為法定貨幣，可繼續使用，但其逐步退出市場將迫使零售業者調整定價，趨近於最接近的5美分單位。

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過去10年間，每枚1美分硬幣的生產成本已從1.3美分上漲至3.69美分；美國政府上年因生產約30億枚1美分硬幣，而損失8500多萬美元。停止生產1美分硬幣，美國政府每年可節省5600萬美元的材料成本。

美國聯準會（Fed）指出，目前大約60%的流通硬幣價值（約140億美元）實際上被閒置於家庭、商店後台、辦公抽屜等處。其中僅1美分硬幣流通量即高達1140億枚。更有研究顯示，美國人每年扔掉價值高達6800萬美元的硬幣，有些被遺留在機場安檢區，也有些被用於藝術創作或家飾用途。

早在1972年，瑞典央行便率先停止發行1歐爾（öre）和2歐爾等小額硬幣，之後陸續在1985年廢除5歐爾與25歐爾，1992年取消10歐爾，至2010年正式停止50歐爾流通，最小面額定為1克朗。此舉配合瑞典朝向無現金社會的整體政策，深具指標性意義。

之後採取有英國英國於1984年廢除0.5便士硬幣；澳洲在1992年停發1分與2分硬幣；紐西蘭1990年停止流通1分與2分硬幣，2006年再淘汰5分硬幣；瑞士於1978年廢除2生丁（centime）、2007年再廢除1生丁硬幣；加拿大也宣布2012年起停止鑄造1分硬幣，考量主要為購買力降低與生產成本高昂。

除了小額貨幣的退出，大面額鈔券亦面臨相似命運。許多央行出於打擊非法資金流動的目的而選擇停止發行高額紙鈔。例如，印度為遏止貪腐與黑金，曾兩度廢除大額盧比鈔券；歐洲央行則於2019年停止發行500歐元紙鈔，以防止洗錢、逃稅與恐怖主義資金運作。新加坡金管局亦在2014年停發1萬元星幣。

台灣情況又是如何？根據中央銀行公布資料，截至2024年2月，新台幣壹元硬幣流通量已超過80億枚。然而，2023年壹元硬幣的單枚製造成本達1.54元，已高於其面額與變現價值。

儘管如此，央行指出，由於壹元硬幣民眾仍有使用需求，央行表示，不會任意停止發行。

不過，為活化硬幣的流通，央行自2014年起推動「硬幣再流通計畫」，4大超商、全聯與悠遊卡公司，都可讓民眾將硬幣加值至悠遊卡等電子票證中；北捷、高捷、中捷也配合辦理零錢加值功能。此外，若干銀行也設有硬幣存款功能的自動櫃員機（ATM）。

截至目前，硬幣回收數量持續增加，央行硬幣淨發行數逐年減少，「硬幣再流通計畫」執行成效良好。

央行也呼籲民眾持續支持「硬幣再流通計畫」，將家中囤積的硬幣取出使用或加值於儲值卡，以活化個人閒置資金，並解決長期硬幣遭窖藏問題。「硬幣再流通計畫」好處多多，除可降低鑄幣成本，節省社會資源，並協助政府達成節能減碳、環保愛地球之目標。

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