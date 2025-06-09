晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

全球掀起小額貨幣退場潮 央行：壹元硬幣仍有需求不會停發

2025/06/09 16:30

央行強調，壹元硬幣仍有需求不會停發。（翻拍央行臉書專頁）央行強調，壹元硬幣仍有需求不會停發。（翻拍央行臉書專頁）

〔記者陳梅英／台北報導〕在全球現金使用量下降、數位支付盛行，以及硬幣製造成本高漲等多重因素下，許多國家近年紛紛廢除小額硬幣。繼瑞典、英國、澳洲、紐西蘭與加拿大之後，美國財政部也於今年5月22日宣布，將於明年初停止發行1美分（penny）硬幣。台灣央行表示，目前新台幣壹元硬幣製造成本雖已高於面額，考量民眾仍有使用需求，暫無廢止計畫，並呼籲民眾支持「硬幣再流通計畫」，促進市面流通、降低不必要鑄造與儲存成本。

央行今日於臉書粉絲專案揭露美國與多國廢除小額硬幣的緣由。央行指出，目前美元流通硬幣共有六種面額，包括1美分、5美分（nickel）、10美分（dime）、25美分（quarter）、50美分（half dollar）與1美元（dollar）。雖然1美分硬幣停止發行後仍為法定貨幣，可繼續使用，但其逐步退出市場將迫使零售業者調整定價，趨近於最接近的5美分單位。

過去10年間，每枚1美分硬幣的生產成本已從1.3美分上漲至3.69美分；美國政府上年因生產約30億枚1美分硬幣，而損失8500多萬美元。停止生產1美分硬幣，美國政府每年可節省5600萬美元的材料成本。

美國聯準會（Fed）指出，目前大約60%的流通硬幣價值（約140億美元）實際上被閒置於家庭、商店後台、辦公抽屜等處。其中僅1美分硬幣流通量即高達1140億枚。更有研究顯示，美國人每年扔掉價值高達6800萬美元的硬幣，有些被遺留在機場安檢區，也有些被用於藝術創作或家飾用途。

早在1972年，瑞典央行便率先停止發行1歐爾（öre）和2歐爾等小額硬幣，之後陸續在1985年廢除5歐爾與25歐爾，1992年取消10歐爾，至2010年正式停止50歐爾流通，最小面額定為1克朗。此舉配合瑞典朝向無現金社會的整體政策，深具指標性意義。

之後採取有英國英國於1984年廢除0.5便士硬幣；澳洲在1992年停發1分與2分硬幣；紐西蘭1990年停止流通1分與2分硬幣，2006年再淘汰5分硬幣；瑞士於1978年廢除2生丁（centime）、2007年再廢除1生丁硬幣；加拿大也宣布2012年起停止鑄造1分硬幣，考量主要為購買力降低與生產成本高昂。

除了小額貨幣的退出，大面額鈔券亦面臨相似命運。許多央行出於打擊非法資金流動的目的而選擇停止發行高額紙鈔。例如，印度為遏止貪腐與黑金，曾兩度廢除大額盧比鈔券；歐洲央行則於2019年停止發行500歐元紙鈔，以防止洗錢、逃稅與恐怖主義資金運作。新加坡金管局亦在2014年停發1萬元星幣。

台灣情況又是如何？根據中央銀行公布資料，截至2024年2月，新台幣壹元硬幣流通量已超過80億枚。然而，2023年壹元硬幣的單枚製造成本達1.54元，已高於其面額與變現價值。

儘管如此，央行指出，由於壹元硬幣民眾仍有使用需求，央行表示，不會任意停止發行。

不過，為活化硬幣的流通，央行自2014年起推動「硬幣再流通計畫」，4大超商、全聯與悠遊卡公司，都可讓民眾將硬幣加值至悠遊卡等電子票證中；北捷、高捷、中捷也配合辦理零錢加值功能。此外，若干銀行也設有硬幣存款功能的自動櫃員機（ATM）。

截至目前，硬幣回收數量持續增加，央行硬幣淨發行數逐年減少，「硬幣再流通計畫」執行成效良好。

央行也呼籲民眾持續支持「硬幣再流通計畫」，將家中囤積的硬幣取出使用或加值於儲值卡，以活化個人閒置資金，並解決長期硬幣遭窖藏問題。「硬幣再流通計畫」好處多多，除可降低鑄幣成本，節省社會資源，並協助政府達成節能減碳、環保愛地球之目標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財