史上新高！5月出口517.4億美元 年增38.6％

財政部今公布5月出口517.4億美元，創歷年單月新高。（中央社資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布5月出口517.4億美元，首度突破500億美元，創歷年單月新高，年增38.6%，連續19個月成長，且為近15最大增幅；累計1至5月出口2299.6億美元、創歷年同期新高，年增24.3%。財政部統計處長蔡美娜表示，「5月出口熱度遠超預期，有盛夏的感覺」，主因AI等需求熱度不減，加上美國對等關稅緩衝期加大拉貨力道，預料6月出口457億至499億美元、年增15%~25%。

5月進口則為391.3億美元，月減5.6%、年增25%；累計1至5月進口1865.1億美元、年增21.4%。出、進口相抵，5月出超126.2億美元、創歷年單月新高，年增65.9億美元；累計1至5月出超434.5億美元、年增120.4億美元。

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財政部表示，由於AI等新興科技應用需求熱度不減，加上客戶端於美國對等關稅緩衝期內順勢加大拉貨力道，推升5月出口至517.4億美元，首度站上500億美元；進口391.3億美元、年增25%，主因AI產業鏈國際分工與出口引申需求活絡，以及資本設備購置維持強勁。

主要貨品中，5月出口以資通與視聽產品年增1.1 倍最亮眼，規模值續攀新高，其中伺服器、顯示卡、電腦零附件等出貨均顯著提升，電子零組件在AI、高效能運算等需求挹注下也增28.4%；礦產品出口因部分煉油廠安排定檢及國際油價疲軟，年減 27.4%。累計前5月，資通與視聽產品、電子零組件出口分別年增59%、20.2%，兩者併計增37.2%、占總出口70.4%。

5大市場中，5月對美國出口155.2億美元、年增率87.4%，雙雙改寫單月最高紀錄，對東協出口亦增52.3%，銷往兩地的資通產品增加均逾1倍；對日本、中國與香港各增17.5%、16.6%，僅對歐洲減0.6%。累計1至5月，對美國、東協出口各年增 43.1%、32%，占總出口上升至26.8%、20.3%，分創近32年及歷年同期新高，對中港出口年增12.6%，占比降至28.1%、為近24年同期低點。

財政部表示，隨各國政府與國際雲端服務業者積極投資 AI 基礎建設，帶動高效能運算、雲端資料服務等新興科技應用需求加速拓展，以及國內半導體業者持續投入高階製程研發與產能擴充，均可望支撐我國出口動能，惟全球經濟成長依然受貿易保護主義、美國關稅政策不確定性、地緣政治衝突等因素干擾，仍須密切關注後續發展。

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