期交所揭網路期貨詐騙樣態 詐騙刊登媒介臉書最多

期交所分析期貨詐騙廣告樣態。（期交所提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕期交所今日表示，根據統計，在4月至5月，期貨商通報網路期貨詐騙案件共計有119件，類型以非法地下期貨及招攬開戶交易最多、佔整體的56%，其次為網路開設期貨交易課程的非法期貨顧問及代操期貨、佔30%，冒名期貨業則佔11%，詐騙刊登媒介以Meta（臉書）為大宗。

期交所提醒民眾，面對期貨交易投資相關廣告或邀約，應時時保持警戒，多方查證，尤其對以「保證獲利」、「免保證金」、「免手續費」為誘因的宣傳話術，更要慎防詐騙，並提醒民眾從事期貨交易一定要透過經主管機關金管會核可的合法期貨業者進行，自身權益才可獲得保障。

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期交所也建議，投資人可採取2步驟，公私協力打詐：

１、上期交所官網，經由「交易制度/期貨商名冊」，抑或是期貨公會官網「相關連結/會員名冊」2種路徑查詢合法期貨商的資料、電話，再去電求證。

２、若查為詐騙情事，請立即致電165反詐騙專線及110報案。

為協力政府打擊詐騙，並提升期貨交易人對詐騙的防範意識，期交所除舉辦「期心期力 期貨商反詐治理評鑑活動」外，也在期交所網站建置「期貨商反詐騙聯防行動專區」，提供期貨商即時分享及通報詐騙案件。

觀察最新期貨詐騙手法，以非法地下期貨及其他（招攬開戶交易）合計占56%最多。詐騙者通常在投資理財或期貨交易社團刊登貼文，以免保證金、現金回饋、號稱有穩定的交易平台、僅0.1口即可下單、交易免撮合及限時開戶優惠等低門檻交易話術，招攬民眾開戶交易，誘使民眾私訊加Line，藉以從事非法地下期貨之詐騙行為。

其次為非法期貨顧問及代操期貨案件占30%，通常使用個人臉書專頁、在期貨交易社團刊登貼文，這類貼文常夾帶色彩鮮明、放大獲利點位、交易策略或訊號之圖片，使用VIP帶單群組文字，吸引民眾加入。

再者，冒名期貨商詐騙案件占11%，此類案件雖僅有少數期貨商受害，但詐騙集團盜用公司名稱及Logo建置釣魚網站，誘騙其客戶點選盜取個資之手法，極容易使客戶誤信。目前受害期貨商也在期交所提供反詐聯防行動專區進行聲明與澄清。

期交所表示，為打擊不法份子利用社群平台進行詐騙，雖政府已訂定相關法規促使網路平台業者確實履行資訊揭露與源頭管理的責任，民眾除了進行查證並警惕自己不要被詐騙外，可主動進行檢舉，以防止別人被詐騙。

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