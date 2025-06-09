威剛5月營收達41.69億元 創近15年來單月新高

威剛董事長陳立白看好記憶體價格漲勢可持續至下半年。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠於DRAM與NAND Flash報價齊揚，記憶體模組大廠威剛（3260）5月營收以41.69億元創同期新高，並刷新2010年4月以來單月營收新高，威剛董事長陳立白看好記憶體價格漲勢可持續至下半年，估計產能滿載至8月，第二季營運可望再上層樓。

展望第三季，威剛認為記憶體多頭格局仍將延續，上游製造商對產能規劃仍謹慎，DRAM與NAND Flash的供給有限，同時，AI相關應用需求持續暢旺、消費性電子產品新品也相繼出籠，且各項應用所搭載的記憶體容量倍增成長，都將推升近期記憶體價格和需求持續上攻。

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威剛5月合併營收一舉攀升至41.69億元，月增6.45%，年增29.19%，月與年皆雙增，其中，DRAM模組產品營收達24.33億元，也同步創下15年來單月歷史新高，占整體營收比重為58.36%，SSD占比29.62%，記憶卡、隨身碟與其他產品為12.02%。累計今年前5月合併營收達179.86億元，年增0.17%，DRAM模組營收貢獻達57.14%，SSD為30.13%，記憶卡、隨身碟與其他產品12.73%。

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