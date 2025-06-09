晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

威剛5月營收達41.69億元 創近15年來單月新高

2025/06/09 16:21

威剛董事長陳立白看好記憶體價格漲勢可持續至下半年。（資料照）威剛董事長陳立白看好記憶體價格漲勢可持續至下半年。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠於DRAM與NAND Flash報價齊揚，記憶體模組大廠威剛（3260）5月營收以41.69億元創同期新高，並刷新2010年4月以來單月營收新高，威剛董事長陳立白看好記憶體價格漲勢可持續至下半年，估計產能滿載至8月，第二季營運可望再上層樓。

展望第三季，威剛認為記憶體多頭格局仍將延續，上游製造商對產能規劃仍謹慎，DRAM與NAND Flash的供給有限，同時，AI相關應用需求持續暢旺、消費性電子產品新品也相繼出籠，且各項應用所搭載的記憶體容量倍增成長，都將推升近期記憶體價格和需求持續上攻。

威剛5月合併營收一舉攀升至41.69億元，月增6.45%，年增29.19%，月與年皆雙增，其中，DRAM模組產品營收達24.33億元，也同步創下15年來單月歷史新高，占整體營收比重為58.36%，SSD占比29.62%，記憶卡、隨身碟與其他產品為12.02%。累計今年前5月合併營收達179.86億元，年增0.17%，DRAM模組營收貢獻達57.14%，SSD為30.13%，記憶卡、隨身碟與其他產品12.73%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財