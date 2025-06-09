晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

投信瘋搶00919、0056「5金融」！國泰金5天敲逾61萬張 股價飆12％最狂

2025/06/09 16:00

投信瘋搶00919、0056「5金融」！國泰金5天敲逾61萬張，股價飆12%最狂（業者提供）投信瘋搶00919、0056「5金融」！國泰金5天敲逾61萬張，股價飆12%最狂（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕目前正值多檔ETF換股期，投信積極砸錢建倉，其中又以00919與0056兩檔巨嬰動作最其，週一投信前10大買超榜中，除了緯創外，其餘皆為這2巨嬰成份股，而入榜中又以金融股最受青睞，國泰金在00919連5買，共敲逾61萬張下，股價也狂飆12%，來到67.7元。

投信週一前10大中，00919囊括7席，其中國泰金、中信金、陽明、大同、長華*與冠德為此次新增新兵，而中信金則是唯一老將上榜；至於0056的新兵台新金與凱基金也入榜。

投信前10大買超個股，依序為國泰金（2882）10萬5548張、富邦金（2881）5萬7337張、中信金（2891）1萬7243張、陽明（2609）1萬2972張、大同（2371）5888張、緯創（3231）5370張、台新金（2887）5173張、凱基金（2883）5022張、長華*（8070）3930張、冠徳（2520）3390張。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財