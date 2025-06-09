投信瘋搶00919、0056「5金融」！國泰金5天敲逾61萬張，股價飆12%最狂（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕目前正值多檔ETF換股期，投信積極砸錢建倉，其中又以00919與0056兩檔巨嬰動作最其，週一投信前10大買超榜中，除了緯創外，其餘皆為這2巨嬰成份股，而入榜中又以金融股最受青睞，國泰金在00919連5買，共敲逾61萬張下，股價也狂飆12%，來到67.7元。

投信週一前10大中，00919囊括7席，其中國泰金、中信金、陽明、大同、長華*與冠德為此次新增新兵，而中信金則是唯一老將上榜；至於0056的新兵台新金與凱基金也入榜。

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投信前10大買超個股，依序為國泰金（2882）10萬5548張、富邦金（2881）5萬7337張、中信金（2891）1萬7243張、陽明（2609）1萬2972張、大同（2371）5888張、緯創（3231）5370張、台新金（2887）5173張、凱基金（2883）5022張、長華*（8070）3930張、冠徳（2520）3390張。

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