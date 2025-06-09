精誠5月營收30.59億元 下半年續推AI應用、海外佈局

精誠5月營收30.59億元。圖為董事長林隆奮。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕系統整合廠精誠（6214）今日公告5月營收30.59億元，月減6.5%、年減4.06%；前5月累計營收為161.66億元，年增1.37%。該公司表示，5月動能主要來自大型產業客戶在軟體增修維護與相關系統應用上的持續需求。

精誠說明，5月營收主要來自於大型金融產業客戶，以及代理經銷產品與團隊積極強化通路佈局與服務品質，帶動整體成長動能。此外，雖然部份大型系統建置專案遞延至下半年，但海外市場的投資佈局也逐步展現成效，對營收做出貢獻，整體營運表現符合預期。

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展望下半年，精誠將持續深化AI應用佈局，打造企業級AI平台，協助企業應用大型語言模型進行自主訓練與調校，開發更貼合用戶需求的AI解決方案。

精誠亦將聚焦強化雲端與資安等服務，協助企業全面提升數位韌性；海外市場方面，則將加速拓展東南亞與日本市場，延伸集團自有服務量能，結合當地資源與策略夥伴，打造具在地優勢的IT整合服務。

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