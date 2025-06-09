母親節助攻 王品5月合併營收創同期歷史新高

王品5月自結合併營收為20.5億元。（王品提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕王品（2727）集團今天公布5月自結合併營收為20.5億元，年增7.75%，創同期歷史新高，其中，台灣事業群營收17億元，年增11.2%；中國事業群營收3.5億元，年減6.45%。

王品累計1~5月自結合併營收96.7億元，年增5.64%，其中台灣事業群營收80億元，年增7.63%；中國事業群營收16.7億元，年減2.94%。

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王品表示，台灣事業群受惠於5月母親節檔期、畢業季謝師宴和端午連假效益發威，營收攀升，5月10日、11日連續2天單日營收突破1億元，母親節當天來客突破17萬人、營收1.08億元，兩項數字都刷新王品集團單日新高紀錄。

西餐「王品牛排」、中餐「享鴨」、鐵板燒的「夏慕尼」和人氣鍋物「青花驕」、「和牛涮」、「肉次方」燒肉，總計有14家門市的5月營收都突破千萬元，顯示王品集團在各個品類的發展均衡。

零售子公司「萬鮮」也持續穩定發展，除了長期穩定熱銷的主食類商品，如：水餃、餛飩，及爆款產品「青花驕麻辣鍋牛肉麵」，5月再推出「薄皮紅油抄手」推升銷售額，與去年同期營收相比也大幅增長。

7、8月進入暑假，即將迎來餐飲業旺季，王品集團各品牌推出多樣消費活動，並積極發展異業結合、打造聯名限定商品，維持品牌討論熱度並帶動銷售成績。「阪前」、「藝奇」和「陶板屋」三個日系品牌鎖定抹茶控，與宇治抹茶專門店「一〇八抹茶茶廊」推出9道聯名限定餐點。

「品田牧場」也與「蠟筆小新」合作打造2款聯名套餐和隱藏版甜品，可望帶動第3季營收維持穩健成長。

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