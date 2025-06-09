晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

母親節助攻 王品5月合併營收創同期歷史新高

2025/06/09 15:58

王品5月自結合併營收為20.5億元。（王品提供）王品5月自結合併營收為20.5億元。（王品提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕王品（2727）集團今天公布5月自結合併營收為20.5億元，年增7.75%，創同期歷史新高，其中，台灣事業群營收17億元，年增11.2%；中國事業群營收3.5億元，年減6.45%。

王品累計1~5月自結合併營收96.7億元，年增5.64%，其中台灣事業群營收80億元，年增7.63%；中國事業群營收16.7億元，年減2.94%。

王品表示，台灣事業群受惠於5月母親節檔期、畢業季謝師宴和端午連假效益發威，營收攀升，5月10日、11日連續2天單日營收突破1億元，母親節當天來客突破17萬人、營收1.08億元，兩項數字都刷新王品集團單日新高紀錄。

西餐「王品牛排」、中餐「享鴨」、鐵板燒的「夏慕尼」和人氣鍋物「青花驕」、「和牛涮」、「肉次方」燒肉，總計有14家門市的5月營收都突破千萬元，顯示王品集團在各個品類的發展均衡。

零售子公司「萬鮮」也持續穩定發展，除了長期穩定熱銷的主食類商品，如：水餃、餛飩，及爆款產品「青花驕麻辣鍋牛肉麵」，5月再推出「薄皮紅油抄手」推升銷售額，與去年同期營收相比也大幅增長。

7、8月進入暑假，即將迎來餐飲業旺季，王品集團各品牌推出多樣消費活動，並積極發展異業結合、打造聯名限定商品，維持品牌討論熱度並帶動銷售成績。「阪前」、「藝奇」和「陶板屋」三個日系品牌鎖定抹茶控，與宇治抹茶專門店「一〇八抹茶茶廊」推出9道聯名限定餐點。

「品田牧場」也與「蠟筆小新」合作打造2款聯名套餐和隱藏版甜品，可望帶動第3季營收維持穩健成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財