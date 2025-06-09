風控趨嚴 Q1套房平均房貸利率衝至2.8％

今年第一季各類型住宅平均房貸利率持續往上攀高。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕即便央行連續四季未升息，但在房貸風險控管趨嚴的情況下，今年第一季各類型住宅平均房貸利率持續往上攀高，其中又以小坪數的套房最嚇人、平均利率達2.8%，相較於房貸未緊縮時的2024年第二季，增加0.32個百分點。

信義房屋不動企研室專案經理曾敬德表示，自去年第二季以後，央行雖然沒有再升息，但升存款準備率一樣達到升息效果，根據央行先前公布資料，一般首購房貸平均利率已達2.5%，顯示當前房貸市場供需狀況吃緊，銀行也反映資金成本與市場需求狀況，調整房貸利率，短期內整體房貸資金表現還是偏向吃緊。

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根據聯徵中心最新發布，第一季各類型住宅平均房貸利率，相較房貸未緊縮時的2024年第二季，以電梯大廈上升0.13個百分點最少，反觀別墅則上升0.35個百分點最多，另外套房上升程度也超過0.3個百分點。

曾敬德指出，值得注意的是，套房的貸款條件明顯趨於保守，2024年第二季平均核貸成數約70.43%，但到了今年第一季僅有67.24%，減少3.19個百分點，且平均房貸利率從2.48%上升至2.8%，升了0.32個百分點。而此波貸款利率與成數調整，主要還是房市管控政策發揮作用與先前央行調高存準率後的反應現象。

至於，電梯大樓、透天厝、公寓等房貸件數較多的住宅類型，貸款利率則呈現小幅上升，且在房貸留給自用首購等政策方向下，市場結構逐步朝向健全、自用導向的良性循環。＃

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