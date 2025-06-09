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包裹行業動盪加劇！DHL快遞在加拿大停工

2025/06/09 16:27

代表DHL快遞加拿大公司員工的工會Unifor表示，公司在一場持續發酵的糾紛中將員工停工。（彭博社）代表DHL快遞加拿大公司員工的工會Unifor表示，公司在一場持續發酵的糾紛中將員工停工。（彭博社）

歐祥義／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕代表DHL快遞加拿大公司員工的工會Unifor表示，公司在一場持續發酵的糾紛中將員工停工，這給全國包裹遞送增添了不確定性，並可能考驗有關使用替代工人的新聯邦法律。

根據《The Globe and Mail》報導，加拿大工會Unifor表示，由於合約談判破裂，週日午夜後七個省份的2100名卡車司機、快遞員和倉庫工人被停工。幾個小時後，工會發起了罷工。

Unifor主席佩恩（Lana Payne）表示，DHL快遞曾提議修改其薪資結構，這將導致許多司機「工作更多且工資更少」。

Unifor也對DHL快遞計劃在6月20日一項禁止使用替代工人的法律生效前，使用替代工人的計劃表示異議。在周六致國會議員的一封信中，Unifor將DHL快遞的策略描述為「試圖破壞」即將出台的立法。

DHL發言人拉伊（Pamela Duque Rai）指出，DHL快遞已與工會進行了誠意談判，包括提出五年內加薪15%。但她聲稱雙方進展甚微，無法達成新的合約。DHL快遞預計，其服務不會出現重大中斷。

Unifor也對DHL快遞計劃在6月20日一項禁止使用替代工人的法律生效前，使用替代工人的計劃表示異議。（路透社）Unifor也對DHL快遞計劃在6月20日一項禁止使用替代工人的法律生效前，使用替代工人的計劃表示異議。（路透社）

DHL快遞加拿大公司與工人之間的談判始於去年年底。但談判一直充滿挑戰，部分原因是該公司員工構成複雜。該公司的Unifor工會成員中約有三分之一是卡車的所有者或運營商，三分之一從事文職工作，其餘則在倉庫工作或擔任司機和機械師。

談判的關鍵癥結除了薪資調整外，還包括受傷工人的住宿條件、使用乾淨洗手間的權利以及對電子監控的擔憂。

約97%的工會成員投票支持，如果談判破裂，可能會採取罷工行動。 DHL快遞加拿大公司在協議的最後期限前幾日發出停工通知。對此員工認為，這是公司的施壓手段，目的是迫使員工做出讓步。

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