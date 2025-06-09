廣越力抗關稅、匯率逆風 5月營收創單月新高

廣越面對關稅調整與匯率波動，5月營收仍創下單月歷史新高。（廣越提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕戶外機能服飾與羽絨衣代工廠廣越（4438）面對關稅調整與匯率波動，5月營收仍達18.16億元，月增66.8%、年增35.27%，創下單月歷史新高，今年前5個月營收累計為56.62億元、年增20.99%，董事長吳朝筆表示，2025年以來訂單出貨如期、無流失，能見度已延伸至第3季，公司對全年營運展望維持審慎樂觀看法。

吳朝筆指出，廣越受惠於品牌客戶持續重塑供應鏈，加上自身在規模、生產技術與成本管理上的綜效優勢，訂單穩定出貨、合作關係持續深化，有效鞏固在全球供應鏈重整中的戰略地位。儘管全球市場面臨美國關稅政策調整，廣越憑藉遍佈全球的產線網絡，展現高度彈性與供應韌性。

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吳朝筆提到，集團旗下約旦廠區因具關稅優勢與技術能力，近期成為品牌關注重點，並依需求持續擴產，此外，多家新興國際品牌主動洽詢合作機會，突顯廣越於全球供應鏈中的關鍵地位與稀缺性。為強化營運韌性與資本回報，廣越自2023年起全面推動轉型策略「Icebreaking 計畫」，聚焦資本效率與營運升級。

以中國廠區為例，廣越在全球供應鏈去中化的過程中，當地人力僅微幅成長3%，但單位產值提升高達38%，管理層看好改革成效顯著，後續亦將擴大將精實營運策略導入至越南與約旦廠區。「Icebreaking 計畫」亦涵蓋接單與資本配置策略，包括納入投入資本報酬率（ROIC）作為核心指標、優化產品組合與接單品質，落實「效率優先、審慎擴張」的營運紀律。

吳朝筆強調，公司目標於未來3至5年內將股東權益報酬率（ROE）提升至20%，持續為股東創造具延展性的長期報酬。也將持續強化技術實力、深化供應鏈整合與組織韌性，並以靈活而務實的經營策略，穩固全球市場重要地位，為股東帶來穩健的價值回報。

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