晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

AI應用推動硬體升級 三集瑞5月營收年增19％

2025/06/09 15:09

三集瑞5月營收2億元、年增19%。（資料照）三集瑞5月營收2億元、年增19%。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件電感大廠三集瑞（6862）今日公告5月營收2億元、年增19%，三集瑞指出，4月因美國對中關稅引發提前拉貨潮，5月回到正常出貨水位，加上受惠AI應用開始擴大普及帶動硬體規格升級，推升新一波PC換機潮湧現，挹注營收持續成長，累計前5月營收為10.89億元，年增24.27%。

隨著AI應用不斷擴大，包括伺服器、PC與筆電與車用電子在內等相關電子零組件，對電感需求與規格隨之升級，三集瑞指出，在各型模壓電感接單量持續增加，今年起新增模壓式TLVR電感產品、高度客製化電池模塊產品，推升營收規模穩定增長。

此外，為因應AI與伺服器強大運算能力，三集瑞也持續提升自身研發、自動化生產與業務開發能力，公板設計TLVR產品多間客戶已進行量產，除高度專業客製化產品外，也開始拓展高端變壓器相關產品，終端應用包括伺服器與充電樁等大型電源供應器，對電感性能和品質要求更高，用量、單價可望進一步提升，取得更優異的毛利與獲利空間。

面對AI世代演進推升電感規格與數量提升，同時因應客戶分散生產風險政策，三集瑞更積極擴建中國以外生產據點，並依據產業供應鏈與主要出貨客戶聚落，已選定泰國做為未來生產與擴廠重心，預計將以不超過2500萬美元取得土地，並爭取今年第三季動工興建基礎生產線，最快在2026年第一季落成啟用並加入營運行列，以提升更具彈性之生產出貨能力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財