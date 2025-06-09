AI應用推動硬體升級 三集瑞5月營收年增19％

三集瑞5月營收2億元、年增19%。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件電感大廠三集瑞（6862）今日公告5月營收2億元、年增19%，三集瑞指出，4月因美國對中關稅引發提前拉貨潮，5月回到正常出貨水位，加上受惠AI應用開始擴大普及帶動硬體規格升級，推升新一波PC換機潮湧現，挹注營收持續成長，累計前5月營收為10.89億元，年增24.27%。

隨著AI應用不斷擴大，包括伺服器、PC與筆電與車用電子在內等相關電子零組件，對電感需求與規格隨之升級，三集瑞指出，在各型模壓電感接單量持續增加，今年起新增模壓式TLVR電感產品、高度客製化電池模塊產品，推升營收規模穩定增長。

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此外，為因應AI與伺服器強大運算能力，三集瑞也持續提升自身研發、自動化生產與業務開發能力，公板設計TLVR產品多間客戶已進行量產，除高度專業客製化產品外，也開始拓展高端變壓器相關產品，終端應用包括伺服器與充電樁等大型電源供應器，對電感性能和品質要求更高，用量、單價可望進一步提升，取得更優異的毛利與獲利空間。

面對AI世代演進推升電感規格與數量提升，同時因應客戶分散生產風險政策，三集瑞更積極擴建中國以外生產據點，並依據產業供應鏈與主要出貨客戶聚落，已選定泰國做為未來生產與擴廠重心，預計將以不超過2500萬美元取得土地，並爭取今年第三季動工興建基礎生產線，最快在2026年第一季落成啟用並加入營運行列，以提升更具彈性之生產出貨能力。

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