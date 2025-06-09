廣達力抗新台幣升值逆風 5月營收創同期新高

廣達受惠於輝達AI伺服器出貨動能強勁，5月營收創下歷史同期新高。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）受惠於旗下AI伺服器出貨動能強勁，儘管5月面臨新台幣升值逆風，單月營收仍達1602.42億元，月增4.1%、年增58.2%，創下歷史同期新高，今年前5個月營收累計為7999.25億元、年增74.82%，寫下同期新猷；管理層看好搭載輝達（NVIDIA）Blackwell架構的GB200 AI伺服器持續放量，帶動下半年營運將優於上半年，全年業績逐季成長。

廣達5月筆電出貨380萬台，月增15.15%、年減5%，管理層表示，公司於5月14日法說會時，根據客戶下單動能預測第2季筆電出貨可望季增高個位數百分比，目前來看符合預期，且在6月季底效應加持之下，可能還會有成長空間，不過，由於下半年能見度尚不明確，還需時間觀察訂單情形。

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廣達指出，公司對於旗下AI伺服器業務展望並未改變，不同於消費性電子，AI伺服器產品訂單需求按照原先預期的「逐季升溫」，下半年業績將優於上半年，全年出貨成長3位數百分比；此外，今年通用伺服器出貨也將比去年呈現雙位數百分比的成長力道，至於新一代的GB300平台經過測試與驗證階段之後，預計9月開始出貨。

廣達提到，集團製造布局從2、3年前持續加大投資力道，未來主流絕對是「美國製造」公司目前已在田納西與加州設廠，今年資本支出預計達200億元，受惠於產能成熟度高、調整速度快，美、泰、台、墨等地皆可彈性擴產，後續2年內應可追上客戶訂單的成長速度。

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