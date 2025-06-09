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名師解盤》黃文清：有機挑戰2萬2000點 短線急漲股不宜追高

2025/06/09 15:05

台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）

台新投顧副總經理黃文清

延續上週美股上漲，台股今天持續地開高，在台積電的股東會釋出整個產業正面的訊息，再加上美國科技股這邊上漲的一個激勵，也使得今天的一開盤就回到2萬1866點，這個指數的位置也接近這一波從1萬7300點反彈上來的一個最高點。

看起來，指數短線上是有企圖心要來挑戰2萬2000點的整數關卡，不過還是要留意，今天盤中還是有一些追加意願相對比較弱，而權值股這邊休息的一個情況。不過，整個類股的一個表現來說的話，仍舊維持一個相對輪動的一個格局，所以後續只要量能有序的放大，我想整個指數再往上攻2萬2000點的機會還是存在的。

那第2個的話，在這一波，因為AI的族群表現持續的走強，看起來比之前大家看到的一個悲觀的情緒，相對來說，這一波的走勢已經比預期來的強，原因是因為，一方面AI基礎建設的建置持續的過程的當中，反映在廠商的這個營收的獲利表現上面，仍舊亮眼。走到這邊，明天10號最終要公布5月份的營收，陸陸續續這些營收表現佳的個股，當然還是有機會來反映正面的訊息。

其他像是在非電子的部分，不管是今天相對表現強勢的運動休閒相關，還是在一些機器人概念的族群，或者是在高殖利率的個股，當然都有機會墊檔演出，所以指數在震盪盤堅的過程當中，可以擇優來佈局，那當然短線上急漲的個股，也不用過度的追高。

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