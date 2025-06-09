晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

新的棕櫚灘？佛羅里達州朱庇特正在吸引豪宅買家

2025/06/09 15:38

位於佛羅里達州且距離棕櫚灘不遠的小鎮朱庇特，正在吸引豪宅買家。圖為朱庇特的沙灘。（維基百科）位於佛羅里達州且距離棕櫚灘不遠的小鎮朱庇特，正在吸引豪宅買家。圖為朱庇特的沙灘。（維基百科）

歐祥義／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕位於佛羅里達州且距離棕櫚灘不遠的小鎮朱庇特（Jupiter），正在吸引豪宅買家。據房地產專家稱，朱庇特近年來已成為富人購房熱門地點，其吸引引人的要素為合理的價格和夢幻般的生活方式。

根據《Fox News》報導，道格拉斯·艾麗曼地產公司（Douglas Elliman）經紀人曼斯菲爾德（Seth Mansfield）表示，很多富人被朱庇特吸引，因為他們能夠在輕鬆的環境中享受童話般的生活方式。

曼斯菲爾德指出，富人們可以在距離家15英里的範圍內享用一流的餐廳、購物場所和世界級高爾夫球場。

蘇富比國際房地產（Sotheby’s International Realty）的專業人士斯托弗（DJenna Stauffer）聲稱，朱庇特提供佛羅里達州的最佳生活，且價格對富裕買家來說仍然合理，尤其是與棕櫚灘或邁阿密相比。

道格拉斯·艾麗曼地產公司經紀人曼斯菲爾德表示，很多富人被朱庇特吸引。（Douglas Elliman官網）道格拉斯·艾麗曼地產公司經紀人曼斯菲爾德表示，很多富人被朱庇特吸引。（Douglas Elliman官網）

據房地產網站Realtor.com稱，4月份棕櫚灘待售房屋的要價中位數為300萬美元（約8985萬台幣）。同時房屋的售價中位數為340萬美元（約1.01億台幣）。

雖然朱庇特房價低於棕櫚灘，但該地區仍然擁有大量豪宅。 房地產公司Zillow上週五公佈了朱庇特一些待售房屋的要價，從2900萬美元（約8.6億台幣）到4500萬美元（約13.4億台幣）不等。

曼斯菲爾德說，越來越多的財富湧入朱庇特，抬高了朱庇特房地產市場的底線和上限。他說五年前獨棟住宅的中位數為53萬美元（約1587萬台幣），最高限價為1225萬美元（約3.6億台幣）。而過去一年獨棟住宅的中位數為98萬美元（約2935萬台幣），最高限價為4800萬美元（約14.3億台幣）。

斯托弗強調，因富裕買家的湧入，朱庇特的豪宅庫存趨緊，價格也隨之上漲。斯托弗補充，隨著賣家和開發商對需求做出反應，高端翻新和新建項目的數量有所增加。

富比國際房地產的專業人士斯托弗說，因富裕買家的湧入，朱庇特的豪宅庫存趨緊。（Sotheby’s International Realty官網）富比國際房地產的專業人士斯托弗說，因富裕買家的湧入，朱庇特的豪宅庫存趨緊。（Sotheby’s International Realty官網）

另外根據《棕櫚灘郵報》報導，美國籃球運動員喬丹（Michael Jordan）、加拿大冰球運動員格雷茨基（Wayne Gretzky）、美國高爾夫球手伍茲（Tiger Woods）都住在朱庇特。已故美國演員諾斯（Burt Reynolds）曾長期居住在朱庇特，並稱其為世界上最好的地方。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財