新的棕櫚灘？佛羅里達州朱庇特正在吸引豪宅買家

位於佛羅里達州且距離棕櫚灘不遠的小鎮朱庇特，正在吸引豪宅買家。圖為朱庇特的沙灘。（維基百科）

歐祥義／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕位於佛羅里達州且距離棕櫚灘不遠的小鎮朱庇特（Jupiter），正在吸引豪宅買家。據房地產專家稱，朱庇特近年來已成為富人購房熱門地點，其吸引引人的要素為合理的價格和夢幻般的生活方式。

根據《Fox News》報導，道格拉斯·艾麗曼地產公司（Douglas Elliman）經紀人曼斯菲爾德（Seth Mansfield）表示，很多富人被朱庇特吸引，因為他們能夠在輕鬆的環境中享受童話般的生活方式。

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曼斯菲爾德指出，富人們可以在距離家15英里的範圍內享用一流的餐廳、購物場所和世界級高爾夫球場。

蘇富比國際房地產（Sotheby’s International Realty）的專業人士斯托弗（DJenna Stauffer）聲稱，朱庇特提供佛羅里達州的最佳生活，且價格對富裕買家來說仍然合理，尤其是與棕櫚灘或邁阿密相比。

道格拉斯·艾麗曼地產公司經紀人曼斯菲爾德表示，很多富人被朱庇特吸引。（Douglas Elliman官網）

據房地產網站Realtor.com稱，4月份棕櫚灘待售房屋的要價中位數為300萬美元（約8985萬台幣）。同時房屋的售價中位數為340萬美元（約1.01億台幣）。

雖然朱庇特房價低於棕櫚灘，但該地區仍然擁有大量豪宅。 房地產公司Zillow上週五公佈了朱庇特一些待售房屋的要價，從2900萬美元（約8.6億台幣）到4500萬美元（約13.4億台幣）不等。

曼斯菲爾德說，越來越多的財富湧入朱庇特，抬高了朱庇特房地產市場的底線和上限。他說五年前獨棟住宅的中位數為53萬美元（約1587萬台幣），最高限價為1225萬美元（約3.6億台幣）。而過去一年獨棟住宅的中位數為98萬美元（約2935萬台幣），最高限價為4800萬美元（約14.3億台幣）。

斯托弗強調，因富裕買家的湧入，朱庇特的豪宅庫存趨緊，價格也隨之上漲。斯托弗補充，隨著賣家和開發商對需求做出反應，高端翻新和新建項目的數量有所增加。

富比國際房地產的專業人士斯托弗說，因富裕買家的湧入，朱庇特的豪宅庫存趨緊。（Sotheby’s International Realty官網）

另外根據《棕櫚灘郵報》報導，美國籃球運動員喬丹（Michael Jordan）、加拿大冰球運動員格雷茨基（Wayne Gretzky）、美國高爾夫球手伍茲（Tiger Woods）都住在朱庇特。已故美國演員諾斯（Burt Reynolds）曾長期居住在朱庇特，並稱其為世界上最好的地方。

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