晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 房產資訊

Q1前十大中古屋交易熱區 台中北區唯一總價不到1000萬

2025/06/09 14:36

Q1桃園市中壢區中古屋交易量高達416件，位居第一。（永慶房產集團提供）Q1桃園市中壢區中古屋交易量高達416件，位居第一。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕房仲業者彙整今年第一季全台中古屋交易前十大熱區，以桃園市中壢區實價揭露件數最多、有416件，第二、三名分別為桃園區的373件、新北市淡水區的353件。房仲業者指出，前十大熱區揭露平均總價以台中市北區最低、約916萬元，也是唯一不到1000萬元的熱區。

根據永慶房產集團彙整，第一季全台中古屋前十大熱區、以新北市有4個行政區入榜最多，分別為淡水區、新莊區、板橋區以及中和區，再來則是台中市，有北屯區、西屯區以及北區入榜，桃園市則有中壢區以及桃園區入榜，另外，高雄市則有鳳山區入榜。

Q1中壢、桃園中古屋每坪揭露均價3字頭

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，桃園市工業區眾多，且有航空城開發計畫，吸引大量就業人口移入，進一步帶動購屋需求，而中壢、桃園則擁有多個重劃區，前者有青埔、後者則有中正藝文特區、小檜溪以及經國重劃區等，新案不斷推出，促使整體房市交易活絡，目前兩區中古屋每坪均價落在3字頭，平均總價則在1300萬元以內。

至於新北市入榜的四區，第一季以淡水區揭露353件最多，陳金萍分析，淡水區擁有捷運淡水線及輕軌，未來還有淡江大橋、淡北道路將完工，交通便利持續提升。不過，淡水區因距離台北市中心較遠，房價因此相對親民。

台中市入榜的三區，以北區平均揭露總價不到1000萬元，為前十大熱區中最親民。陳金萍指出，近年中科台中園區為區域帶來大量人口與產業，加上政府持續推動重大建設，推升台中市中古屋交易熱度。

高雄市則有鳳山區擠進前十名榜單，是南台灣唯一上榜的行政區。陳金萍表示，鳳山區為高雄人口密集區，舊商圈生活機能成熟；近年政府積極推動鳳山大中城計畫，推進重大建設與都市更新，包括台鐵鳳山車站聯開案、捷運黃線、國道7號等，未來還有三井Lalaport百貨將開幕，將大大提升生活機能，推升當地購屋需求，讓鳳山區擠進全台十大熱區。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財