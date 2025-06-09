Q1前十大中古屋交易熱區 台中北區唯一總價不到1000萬

Q1桃園市中壢區中古屋交易量高達416件，位居第一。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕房仲業者彙整今年第一季全台中古屋交易前十大熱區，以桃園市中壢區實價揭露件數最多、有416件，第二、三名分別為桃園區的373件、新北市淡水區的353件。房仲業者指出，前十大熱區揭露平均總價以台中市北區最低、約916萬元，也是唯一不到1000萬元的熱區。

根據永慶房產集團彙整，第一季全台中古屋前十大熱區、以新北市有4個行政區入榜最多，分別為淡水區、新莊區、板橋區以及中和區，再來則是台中市，有北屯區、西屯區以及北區入榜，桃園市則有中壢區以及桃園區入榜，另外，高雄市則有鳳山區入榜。

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Q1中壢、桃園中古屋每坪揭露均價3字頭

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，桃園市工業區眾多，且有航空城開發計畫，吸引大量就業人口移入，進一步帶動購屋需求，而中壢、桃園則擁有多個重劃區，前者有青埔、後者則有中正藝文特區、小檜溪以及經國重劃區等，新案不斷推出，促使整體房市交易活絡，目前兩區中古屋每坪均價落在3字頭，平均總價則在1300萬元以內。

至於新北市入榜的四區，第一季以淡水區揭露353件最多，陳金萍分析，淡水區擁有捷運淡水線及輕軌，未來還有淡江大橋、淡北道路將完工，交通便利持續提升。不過，淡水區因距離台北市中心較遠，房價因此相對親民。

台中市入榜的三區，以北區平均揭露總價不到1000萬元，為前十大熱區中最親民。陳金萍指出，近年中科台中園區為區域帶來大量人口與產業，加上政府持續推動重大建設，推升台中市中古屋交易熱度。

高雄市則有鳳山區擠進前十名榜單，是南台灣唯一上榜的行政區。陳金萍表示，鳳山區為高雄人口密集區，舊商圈生活機能成熟；近年政府積極推動鳳山大中城計畫，推進重大建設與都市更新，包括台鐵鳳山車站聯開案、捷運黃線、國道7號等，未來還有三井Lalaport百貨將開幕，將大大提升生活機能，推升當地購屋需求，讓鳳山區擠進全台十大熱區。

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