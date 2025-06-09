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銀行團：陶朱隱園4月提債務協商要求 最快6月底拍板

2025/06/09 14:21

銀行團：陶朱隱園4月提債務協商要求 最快6月底拍板陶朱隱園4月起提出債務協商的要求，銀行團也同意其申請。
（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕北市豪宅指標大案「陶朱隱園」傳出還款困難，傳言聯貸銀行團將「賣房抵債」，銀行團今日表示，4月初亞太工商聯提出債務協商的要求，並在5月底協商訂定初步還款條件，目前5家參貸銀行成員，已分別展開內部送案，預計最快6月底前拍板定案。

本報今日獨家報導，在威京集團主席沈慶京被收押後，因集團資金調度失常，亞太工商聯已連續2個月未繳息，銀行團擬將處分擔保品陶朱隱園，直接「賣房抵債」。

對此，聯貸銀行團表示，雖然「陶朱隱園」完工後尚未銷售，但亞太工商聯持續還本繳息，並規劃今年起開始公開銷售，因此去年底銀行團為其進行債務展延規劃，今年以來仍依約繳息。4月起，則進一步提出債務協商的要求，銀行團也同意其申請，針對亞太工商聯提出的還款規劃進行研議。

據了解，因亞太工商聯持續還款，因此貸款總額已從83億元降至50餘億元，但威京集團主席沈慶京被收押後，集團資金調度失常，亞太工商聯４月進一步向安泰銀行、國際票券、台企銀、上海商銀、台灣票券在內的５家銀行團成員，提出債務協商要求，依據其提出的還款條件，主要包括還款進度、開源及強化還款能力。

銀行團指出，亞太工商聯提出的債協調件，就是先繳2%利息，其他部分掛帳緩繳，但中工允諾銀行團，對亞太工商聯進行增資，用於繳付未來1年的利息，這些條件銀行給予正面肯定。

銀行團指出，陶朱隱園聯貸金額對比擔保品的價值不高，因此，只要賣出房子，就有能力還款，對此銀行並不擔心，因此，此次債務協商的第3個條件，就是要求亞太工商聯儘快出售陶朱隱園擔保品。

據了解，對於亞太工商聯提出的債務協商條件，5家參貸銀行多抱持正向態度，因此上月底的銀行團會議結束後，目前各銀行正進行內部作業，預估６月底前，可以完成行政作業流程。

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