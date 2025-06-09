睽違3個月 台積電收盤價重返千金股

台積電董事長魏哲家在股東會釋出「生意很好」等展望樂觀的訊息，並鼓勵大家多買台積電股票，帶動台積電股價持續走高。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電（2330）今股價以1005元開出，盤中最高1010元，終場收1005元，上漲10元、漲幅超過1%，睽違三個月，收盤股價重返千元之上，市值也再度回到26兆元大關，帶動台股上漲逾百點。

台積電上週二股東會，董事長魏哲家釋出「生意很好」等展望樂觀的訊息，並鼓勵大家多買台積電股票，帶動台積電股價持續走高，上週盤中也曾短暫重返千元，上週五（6日）收995元，外資已連三買，推升台積電股價今續重返千元。

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台積電將於12日除息，外資認為，AI需求趨勢明確，台積電先進製程居優勢，報價往上趨勢，化解匯率與關稅恐侵蝕毛利率的疑慮，股利可望穩定增加，對台積電營運看好，給予合理股價達1275元。

台積電將於明日公布5月營收，值新台幣急升，是否能超越4月營收3495.67億元，再創單月營收歷史新高，備受市場矚目。

台積電第二季財測以美金兌新台幣匯率32.5元為假設基準，台積電先前估，新台幣每升值1%，影響營業利益率下降0.4個百分點

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