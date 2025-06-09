晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

睽違3個月 台積電收盤價重返千金股

2025/06/09 14:16

台積電董事長魏哲家在股東會釋出「生意很好」等展望樂觀的訊息，並鼓勵大家多買台積電股票，帶動台積電股價持續走高。（資料照）台積電董事長魏哲家在股東會釋出「生意很好」等展望樂觀的訊息，並鼓勵大家多買台積電股票，帶動台積電股價持續走高。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電（2330）今股價以1005元開出，盤中最高1010元，終場收1005元，上漲10元、漲幅超過1%，睽違三個月，收盤股價重返千元之上，市值也再度回到26兆元大關，帶動台股上漲逾百點。

台積電上週二股東會，董事長魏哲家釋出「生意很好」等展望樂觀的訊息，並鼓勵大家多買台積電股票，帶動台積電股價持續走高，上週盤中也曾短暫重返千元，上週五（6日）收995元，外資已連三買，推升台積電股價今續重返千元。

台積電將於12日除息，外資認為，AI需求趨勢明確，台積電先進製程居優勢，報價往上趨勢，化解匯率與關稅恐侵蝕毛利率的疑慮，股利可望穩定增加，對台積電營運看好，給予合理股價達1275元。

台積電將於明日公布5月營收，值新台幣急升，是否能超越4月營收3495.67億元，再創單月營收歷史新高，備受市場矚目。

台積電第二季財測以美金兌新台幣匯率32.5元為假設基準，台積電先前估，新台幣每升值1%，影響營業利益率下降0.4個百分點

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財