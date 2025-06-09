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馬斯克狂轟川普支出法案 原因揭曉

2025/06/09 14:32

投資機構O'Leary Ventures董事長奧利里認為，促使特斯拉執行長馬斯克反對大而美法案的原因是，共和黨參議員約翰遜分享的一張圖表。圖為奧利里。（彭博社）投資機構O'Leary Ventures董事長奧利里認為，促使特斯拉執行長馬斯克反對大而美法案的原因是，共和黨參議員約翰遜分享的一張圖表。圖為奧利里。（彭博社）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普與特斯拉執行長馬斯克的裂痕愈演愈烈，馬斯克在X反覆抨擊川普支持的大而美法案。對此，投資機構O'Leary Ventures董事長奧利里（Kevin O'Leary）認為，促使馬斯克採取行動的原因是威斯康辛州共和黨參議員約翰遜（Ron Johnson）分享的一張圖表。

根據《Fox News》報導，奧利里表示，約翰遜發布了一張圖表，顯示在川普的第一個任期內，赤字低於1兆美元（約29.9兆台幣），但新冠疫情過後，赤字超過2兆美元（約59.9兆台幣）。

奧利里指出，該圖表讓馬斯克勃然大怒，他看著圖表說：「等等，為什麼我們要比實際所需多花2兆美元？」

奧利里強調，除了主要數字之外，大而美法案中的另一項條款也引發擔憂，那就是授權美國國稅局對享受企業資源規劃委員會（ERC）稅收抵免的企業，進行長達九年的審計。奧利里直言，這根本行不通，相信之後該條款會進行修改。

馬斯克對大而美法案的批評，主要集中在其驚人支出和將導致國家債務增加等問題。該法案已在眾議院獲得通過，目前正等待參議院投票表決。

馬斯克對大而美法案的批評，主要集中在其驚人支出將導致政府債務增加等問題。（法新社）馬斯克對大而美法案的批評，主要集中在其驚人支出將導致政府債務增加等問題。（法新社）

馬斯克曾在美東時間6月3日於X直言不諱說，「這項規模龐大、荒謬可笑、充斥著政治操弄的國會支出法案令人作嘔。那些投票支持它的人真可恥，你們知道自己做錯了。」

目前美國債物已超過36兆美元（約1078.8兆台幣）。雖然該法案包含3兆美元（約89.9兆台幣）的減稅措施，預計赤字將增加2.4兆美元（約71.9兆台幣）。

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