Uber持續投資台灣市場 宣布併購皇冠大車隊

Uber宣布將併購台灣本地計程車車隊「皇冠大車隊」，展現Uber持續深耕台灣市場的承諾。（業者提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕Uber去年宣布要砸9.5億美元併購foodpanda台灣外送事業，遭公平會否決後，再度把眼光望向台灣叫車市場。Uber今天透過新聞稿宣布，將併購台灣本地計程車車隊「皇冠大車隊」，展現Uber持續深耕台灣市場的承諾，同時深化與台灣本地計程車產業的合作關係。不過，Uber目前並未揭露此次併購金額。

Uber表示，此併購尚需等待主管機關核准，一旦審核通過並完成交割後，將為皇冠大車隊的職業駕駛帶來更加順暢的工作體驗，同時讓更多乘客，特別是目前交通資源相對不足的地區，有機會使用Uber可靠且高品質的服務。

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Uber台灣總經理楊麗達（Margarita Peker）表示：「台灣是全球最成熟且最具競爭力的數位叫車市場之一，這次併購皇冠大車隊，彰顯Uber持續投資台灣市場的承諾。」

楊麗達強調，「Uber與台灣計程車產業的合作已經超過十年，很高興如今能與皇冠大車隊一起邁出全新的一步，這不僅展現了我們對持續創新的承諾，也代表我們攜手本地合作夥伴，為台灣更多民眾帶來多元的搭乘選擇。我們期待與台灣政府更加緊密合作並發揮社會影響力，同時也讓皇冠大車隊的職業駕駛能更輕鬆順暢地加入Uber平台。」

Uber指出，皇冠大車隊自2011年成立， 2017年起便與Uber合作，透過Uber平台派遣職業駕駛。待主管機關完成審核程序後，Uber將與皇冠大車隊的管理團隊及職業駕駛密切合作，確保流暢且高效率的整合與轉換過程。無論是Uber或是皇冠大車隊，皆會繼續提供乘客所信賴的高品質服務。

此次併購預計將為Uber導入平台與車隊的整合營運模式，這與其他主要叫車App的運作模式相近。

皇冠大車隊董事長吳俊德表示：「我們很高興能與交通移動創新領域的全球領導者Uber攜手合作。這次併購將為我們的車隊與所屬職業駕駛帶來更多發展機會，同時延續皇冠大車隊13年來所建立的專業形象與服務品質。」

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