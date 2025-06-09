晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

Uber持續投資台灣市場 宣布併購皇冠大車隊

2025/06/09 13:05

Uber宣布將併購台灣本地計程車車隊「皇冠大車隊」，展現Uber持續深耕台灣市場的承諾。（業者提供）Uber宣布將併購台灣本地計程車車隊「皇冠大車隊」，展現Uber持續深耕台灣市場的承諾。（業者提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕Uber去年宣布要砸9.5億美元併購foodpanda台灣外送事業，遭公平會否決後，再度把眼光望向台灣叫車市場。Uber今天透過新聞稿宣布，將併購台灣本地計程車車隊「皇冠大車隊」，展現Uber持續深耕台灣市場的承諾，同時深化與台灣本地計程車產業的合作關係。不過，Uber目前並未揭露此次併購金額。

Uber表示，此併購尚需等待主管機關核准，一旦審核通過並完成交割後，將為皇冠大車隊的職業駕駛帶來更加順暢的工作體驗，同時讓更多乘客，特別是目前交通資源相對不足的地區，有機會使用Uber可靠且高品質的服務。

Uber台灣總經理楊麗達（Margarita Peker）表示：「台灣是全球最成熟且最具競爭力的數位叫車市場之一，這次併購皇冠大車隊，彰顯Uber持續投資台灣市場的承諾。」

楊麗達強調，「Uber與台灣計程車產業的合作已經超過十年，很高興如今能與皇冠大車隊一起邁出全新的一步，這不僅展現了我們對持續創新的承諾，也代表我們攜手本地合作夥伴，為台灣更多民眾帶來多元的搭乘選擇。我們期待與台灣政府更加緊密合作並發揮社會影響力，同時也讓皇冠大車隊的職業駕駛能更輕鬆順暢地加入Uber平台。」

Uber指出，皇冠大車隊自2011年成立， 2017年起便與Uber合作，透過Uber平台派遣職業駕駛。待主管機關完成審核程序後，Uber將與皇冠大車隊的管理團隊及職業駕駛密切合作，確保流暢且高效率的整合與轉換過程。無論是Uber或是皇冠大車隊，皆會繼續提供乘客所信賴的高品質服務。

此次併購預計將為Uber導入平台與車隊的整合營運模式，這與其他主要叫車App的運作模式相近。

皇冠大車隊董事長吳俊德表示：「我們很高興能與交通移動創新領域的全球領導者Uber攜手合作。這次併購將為我們的車隊與所屬職業駕駛帶來更多發展機會，同時延續皇冠大車隊13年來所建立的專業形象與服務品質。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財