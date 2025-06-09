中國對美出口5月衰退年減34％ 創逾5年之最

中國對美出口5月衰退逾34%，創逾5年之最（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管中美貿易暫時休戰，暫停大部分關稅90天，但受對美出貨量大幅下降拖累，根據萬得資訊，5月中國對美出口年減34.5%，為2020年2月以來最大降幅。

而中國5月從美進口下降超過18%，對美貿易順差較去年同期縮減41.55%，至180億美元（約新台幣5392.8億元）。

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CNBC報導，海關數據顯示，5月以美元計算的整體出口較上年同期成長4.8%，低於路透社調查估計的5%的增幅。

5月進口額較去年同期暴跌3.4%，遠低於經濟學家預期的0.9%的降幅。今年以來，進口額一直在下降，主要原因是國內需求低迷。但這一增幅在很大程度上被其對東南亞地區的出貨量以及對歐盟國家和非洲地區的出貨量（分別增長了12%和33%以上）所抵消。

5月出口成長較4月8.1%的增幅大幅放緩，因為對東南亞國家出口的成長抵消了對美國出口的急劇下降。由於禁止性關稅生效，4月中國對美國的出口下降了21%以上。

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