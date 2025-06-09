川普政府譴責「仇恨」文章後 《ABC News》暫停莫蘭新聞報導

資深《ABC News》新聞記者莫蘭上週日在X發布了一篇對美國總統川普及其國土安全顧問米勒的嚴厲批評後被停職。（美國廣播公司）

高佳菁／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕資深《ABC News》新聞記者莫蘭（Terry Moran）上週日在X發布了一篇對美國總統川普及國土安全顧問米勒（Stephen Miller）的嚴厲批評後被停職。

根據《CNN》報導，莫蘭在文章中聲稱，川普和米勒都是「世界級的仇恨者」。他表示對川普來說，仇恨只是達到目的的一種手段，而該目的就是自我美化，這是川普的精神食糧。

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莫蘭指出，仇恨同樣是米勒的精神食糧，米勒吞噬了自己的仇恨。

川普政府官員譴責莫蘭發布的「仇恨」文章，並聲稱該文對《ABC News》新聞機構形象產生了負面影響。白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）公開敦促《ABC News》對莫蘭進行紀律處分。

萊維特在X上聲稱「我們已經聯繫ABC，詢問他們計劃如何追究莫蘭的責任。」，她還在《Fox News》的「週日早間期貨」（Sunday Morning Futures）節目中說，希望莫蘭被停職或解僱。

《ABC News》新聞部門隨後宣布，其資深國家通訊員、前「夜線」（Nightline）主播莫蘭已被停職。

《ABC News》發言人聲稱，《ABC News》堅持新聞報導的客觀公正，絕不容忍對他人的主觀人身攻擊。莫蘭文章不代表《ABC News》的觀點，違反了公司準則，因此莫蘭已遭到停職，等待進一步評估。

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