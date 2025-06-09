中國資金收購東京老舊公寓 惡漲房租逼長期租戶搬遷

國際熱錢今年以來大舉流向日本房地產市場，首都東京的房地產買氣尤其熱絡，其中旅日中國人口劇增和中國熱錢大規模流入，導致房市日益「中國化」，已引發日本輿論憂心忡忡。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕受地緣政治變化和日圓貶值影響，國際熱錢今年以來大舉流向日本房地產市場，首都東京的房地產買氣尤其熱絡。在眾多國際買家當中，旅日中國人口劇增和中國熱錢大規模流入，導致房市日益「中國化」，已引發日本輿論憂心忡忡。

《聯合早報》報導，在日圓貶值後，不僅中國富裕階層到日本買豪宅，中產階級的熱錢也滾滾而來，在日本收購老舊防屋。東京市政府近期公布中國買家熱衷收購東京十區的房地產，更發現被中資收購的老舊房屋租金大漲，導致日本高齡租戶叫苦連天，甚至發生長期租戶遭逼遷的情況。

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東京一棟40年公寓房租飆漲260%至320%的新聞，近日在日本引發熱議。這棟公寓位於老舊公寓很多的板橋區，居民大多是長期租戶，有些已住了30幾年。然而，有租戶今年1月突然收到漲房租的通知。1名住戶說，自己住的是30平方公尺（約9.1坪）的1房公寓，原本7萬2500日圓（新台幣1.5萬元）的月租要漲到19萬日圓（新台幣3.95萬元），漲幅約2.5倍，房東發布漲租通知後，已有4成住戶搬離了公寓。

根據拒絕搬遷的租戶轉述，負責管理這棟公寓的C物業管理公司表示，漲房租是因為各種公共事業費調高，但後來發生的一些事讓這些租戶相信，大幅漲租是為了將他們逼走，租戶後來更發現，公寓業主已換成中國投資人。

拒絕搬遷的租戶也指出，有人投訴電梯突然壞了，但物業管理公司的人員遲遲不去修理，推託說零件已經很舊很難找，住在7樓的1名80幾歲租戶抱怨自己必須提著東西上下樓。一些租戶還注意到，公寓裡經常有外國遊客提著行李進出，他們相信一些公寓已被改做民宿，並發現在民宿網上標出的價格是每晚2萬多日圓（新台幣4150元）。

類似的逼遷案例近期屢見不鮮。日媒推斷，中國投資人的如意算盤是將公寓改成民宿，儘快收回成本。日本1家房地產仲介公司推測，C物業管理公司試圖驅逐以低價承租的租戶，並要從經營民宿中賺取1.5倍的利潤。日本輿論批評這種行為只為追求短期利益，無視日本法律和居民生命安全。

全球房地產服務公司仲量聯行（JLL）的調查顯示，今年第1季日本房地產投資金額超過2兆日圓（新台幣4148億元），是2007年開始調查以來首見，其中又以東京的投資金額最高，以110億美元（新台幣3295億元）居冠。

東京市政府的一項調查發現，中國投資人在日本購買房地產的地區不斷擴大，之前以平民占多數的新宿區、足立區、江戶川區、板橋區、豐島區和北區為主，如今隨著熱錢滾入，已擴大到價格更高的澀谷區、港區、中央區、文京區和千代田區。

針對中國資金買下老舊公寓影響高齡租戶，有日本輿論及政界人士將此視為「占領」，顯然已成為政治議題。

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