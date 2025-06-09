晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

原料走跌、成交不振 豐興三大產品全開跌盤

2025/06/09 12:04

豐興因應國際原物料走跌，加上國內買盤成交量能未見明顯反彈，本週旗下三大產品盤價全部下跌。（資料照）豐興因應國際原物料走跌，加上國內買盤成交量能未見明顯反彈，本週旗下三大產品盤價全部下跌。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電爐大廠豐興（2015）因應國際原物料走跌，加上國內買盤成交量能未見明顯反彈，本週旗下三大產品盤價全部下跌，廢鋼收購價每公噸調降200元，鋼筋基價每公噸調降500元，型鋼牌價每公噸調降400元，調整後價格分別為廢鋼收購價每公噸8200元，鋼筋基價每公噸1.67萬元，型鋼牌價2.37萬元。

豐興觀察國際原料行情走勢，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週報價持平為每公噸318美元（約新台幣9527元），美國貨櫃廢鋼本週報價下跌至每公噸300美元（約新台幣8988元），澳洲鐵礦砂由每公噸96.75美元（約新台幣2898元）下跌至95.8美元（約新台幣2870元）。

豐興指出，此次有鑑於廢鋼收購價已經連續兩週走跌，加上於南部成交價格依然積弱不振，因此決定連帶調降鋼筋基價，此外，由於型鋼為結構性鋼材，用於結構與工程為主，與鋼筋部分連動。因此，在鋼筋下調幅度較大時，型鋼也需做出部分反應。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財