原料走跌、成交不振 豐興三大產品全開跌盤

豐興因應國際原物料走跌，加上國內買盤成交量能未見明顯反彈，本週旗下三大產品盤價全部下跌。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電爐大廠豐興（2015）因應國際原物料走跌，加上國內買盤成交量能未見明顯反彈，本週旗下三大產品盤價全部下跌，廢鋼收購價每公噸調降200元，鋼筋基價每公噸調降500元，型鋼牌價每公噸調降400元，調整後價格分別為廢鋼收購價每公噸8200元，鋼筋基價每公噸1.67萬元，型鋼牌價2.37萬元。

豐興觀察國際原料行情走勢，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週報價持平為每公噸318美元（約新台幣9527元），美國貨櫃廢鋼本週報價下跌至每公噸300美元（約新台幣8988元），澳洲鐵礦砂由每公噸96.75美元（約新台幣2898元）下跌至95.8美元（約新台幣2870元）。

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豐興指出，此次有鑑於廢鋼收購價已經連續兩週走跌，加上於南部成交價格依然積弱不振，因此決定連帶調降鋼筋基價，此外，由於型鋼為結構性鋼材，用於結構與工程為主，與鋼筋部分連動。因此，在鋼筋下調幅度較大時，型鋼也需做出部分反應。

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